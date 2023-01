Anita Alvarado contó “la madre del cordero” en conflicto judicial con Daniela Aránguiz

El el último live de Instagram que realizó Anita Alvarado -donde anunció las querellas que interpuso contra Daniela Aránguiz, por las “injurias y calumnias” que difundió en el programa “Zona de Estrellas”- desclasificó el origen del odio parido que tiene contra la ex pareja de Jorge Valdivia.

El conflicto, data de hace años atrás, cuando la actual panelista de farándula en Zona Latina escribió en Facebook lo feliz que era que sus hijos tuviesen un padre presente, no así como otras mujeres.

“Voy a leer lo que ella dijo hace unos años atrás, y de dónde proviene mi molestia hacia ella”, dijo antes de narrar el polémico post.

“Digan lo que digan nada me llega, gracias a Dios. Jorge se moría por tenerlos y me los pedía a diario para que existieran y los ama, no son cachos. Son de una familia de un matrimonio, no de una maraca, como alguna que no las quiere ni su padre, que no les dieron apellidos y menos vivieron con ellas. Todas unas huachas que han visto a miles de hombres en la cama de su mamá, menos a su padre. Qué pena, digno de lástima, que pobre”. leyó.

A este comentario, que señaló como la causa de la guerra a muerte, le respondió indicando que “claro que quería tener hijos tuyos, con tal de tenerte guatona...” dijo de entrada, con sangre en el ojo.

Pero, a modo de reflexión, cuestionó sus dichos, argumentando que “en qué piojera o en qué cabeza se te pasa por la mente insultar así a mi familia...miles de hombres que pasan por la cama de su madre, menos su padre... De hecho dices algo peor, porque eso me lo meto en el cul...con todo lo que han cagado a ti...miles de mujeres han pasado por tu marido, qué te parece, mira cómo la boca castiga”.

“Lo que tú dijiste hace años de nosotros como familia, te lo hicieron a ti...y cuando dices que no les dieron ni el apellido, hay tantas mamás en Chile que tienen hijos sin los apellidos del padre, porque ellas sí pueden criar solas, porque no necesitan a su marido al lado, o un hombre al lado para criar, porque son bacanes. No necesitan ni de la plata de ellos, para sacar a sus hijos adelante...entonces, todas esas mujeres las denigras,”, sentenció.

“Patética”

Las acciones legales buscan, según explicó Anita, que el clan Valdivia-Aránguiz también pague una millonaria suma de dinero por concepto indemnizatorio, monto que irá a “las familias de Viña del Mar” que fueron víctimas de los incendios de fines del año pasado.

“Tú siempre amenazas que vas a demandar. ¡Patética! Ya te hicimos querella. ¿Esto qué significa? Escucha bien y entiende bien, ojalá que tengas una amiga que te aclare y te limpie el cerebro. Ya te pusimos querellas. El staff de mis abogados ya presentaron las primeras querellas de varias más que se vienen en estos días. ¡Estos días, no estos meses! Porque acá hay más de un responsable”, avisó Alvarado, quien aseguró que las acciones legales también están dirigidas al canal de Aránguiz.