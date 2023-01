“Lo que no hizo CHV”: Revelan quién es la invitada de honor para gala del Festival de Viña

El periodista Luis Sandoval contó en el live de Instagram “Que te lo digo”, junto a Sergio Rojas y Paula Escobar, quienes serán algunos de los famosos que asistirán a la Gala del Festival de Viña del Mar. Invitaciones que dejaron a varios rostros fuera de la celebración.

El expanelista de “Me Late” contó que los organizadores, Canal 13 y TVN, entregarán cuanto invitaciones por canal, por lo tanto, serán varios quienes no podrán participar del glamoroso evento festivalero.

“Se filtró la lista de invitados a los canales y la tengo yo...El canal que recibe la invitación es el que decide a quién lleva y a quien no”.

Tras esto, contó que la gran novedad es la mujer que revolucionó la farándula nacional el año 2022, al realizar el live más visto de la historia. Se trata de Anita Alvarado, quien tendrá el honor de pasar por la alfombra roja.

“Van a quedar peinados para atrás. Me acaban de decir, me mandaron la confirmación. Lo que no hizo Chilevisión por muchos años, sí lo hace TVN y Canal 13. Invitaron para la gala a Anita Alvarado”, reveló Sandoval, indicándole a su compañera Paula Escobar que le cuente a Daniela Aránguiz, con quien trabaja en “Zona de Estrellas”.

Respecto a los integrantes de Me Late, el único invitado fue Daniel Fuenzalida.

Invitados en Mega y CHV

En Mega Karen Doggenweiler, Rodrigo Sepúlveda y José Antonio Neme. En el cuarto lugar, tendrían considerada a la actriz Carolina Arregui o a un integrante del elenco de “Casado con hijos”.

Ante esto, los faranduleros comentaron que sería un total desaire para Karla Constant, quien siempre tiene la camiseta puesta por la señal de Vicuña Mackenna y no fue considerada para continuar en el matinal “Mucho Gusto”.

De CHV, sería invitada Diana Bolocco, quien iría con Cristián Sánchez, Jean Philippe Cretton junto a Pamela Díaz, Julio César Rodríguez y Fran García Huidobro o Emilia Daiber, señaló Sandoval.

De TVN, las invitaciones serían para Yamila Reyna, María Elena Dressel e Ivette Vergara. Sin embargo, uno de los grandes ausentes sería el animador de “Buenos días a todos” Gino Costa. “En mi lista no está”, dijo el periodista.

Por Canal 13, dentro de los nombres que destacan son algunas integrantes de “Juego Textual”, “Socios de la Parrilla” y “Tu Día”.