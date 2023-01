“Fisiológicamente mal, mentalmente extraordinario”: Eduardo Ravani reveló detalles de su dura lucha contra con el cáncer

Solo en septiembre pasado Eduardo Ravani reveló que le habían diagnosticado un cáncer, enfermedad con la cual se encuentra luchando en estos momentos.

Ahora que han pasado varios meses de haber hecho pública esta información, el emblemático integrante del recordado Jappening con Ja habló con Página 7, dando detalles de cómo ha sido este regreso del programa de humor a TV+ y cómo lleva sus días batallando con la enfermedad que padece.

“Hay una frase que retrata todo lo que está pasando, ya que el recuerdo imborrable se manifiesta con un abrazo o saludo en la calle, y ya son 40 años”, dijo al comienzo de la entrevista el actor.

Además, el “señor Zañartu” agregó que “el hecho que se vuelva a poner en pantalla material que nunca se repitió, el cual fue emitido en Mega, me produce una satisfacción, y utilizando la frase ‘yo no voy a morir hasta el día que muera el último que nos recuerde’, eso dice todo lo que yo quiero expresar”, tal como consignó La Cuarta.

Con respecto a su actual estado de salud, el artista fue mucho más que sincero: “Fisiológicamente estoy mal, mentalmente extraordinario, estoy activo y trato de poner lo que más yo puedo. Sigo haciendo charlas motivacionales, incluso voy a hacer una escena en la nueva película de Sebastián Badilla, Noche de Sol, iré a filmar el próximo miércoles”.

Además, el ex director de televisión confesó que mantenerse ocupado ha sido un apoyo fundamental en el proceso. “Estoy siendo constantemente entrevistado, estoy en actividad permanente, lo que me hace sentir vivo, lo cual es lo más importante. Y como la gente me manifiesta su cariño, eso más me incentiva para seguir luchando”, finalizó.

