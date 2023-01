Miguelito y la brutal discriminación en Chile: “Lo más barato que me pusieron fue ‘peruano comepalomas’”

Este lunes las ocho panelistas y Sergio Lagos recibieron en “Juego textual” al comediante Hans Malpartida, apodado “Miguelito”, que reveló distintos momentos de discriminación, tanto en Chile como en Perú.

En suelo nacional sufrió algo de discriminación en redes sociales, especialmente tras su última polémica, cuando fue “funado” por cobrar por las fotos con sus fans.

[ “Me tenían encerrado con llave...”: Miguelito revelará los feos maltratos laborales que sufrió cuando llegó a Chile ]

“Lo más barato que me pusieron fue ‘peruano comepalomas, gracias a nosotros comes’”, reveló, y explicó que sólo cobra por las fotografías que vende al final de las funciones de circo, reveladas y autografiadas. “En la calle jamás cobro por una foto”, indicó.

Lo dejaban encerrado

En la sección titulada “Seamos Claro”, Sergio le preguntó a Miguelito por su momento más doloroso, y éste relató que cuando recién llegó a Chile sus jefes lo encerraban.

“Yo pasé indocumentado a Chile, llegué con una compañía de circo peruano al Teatro Caupolicán. Como éramos muchas personas, para no pagar hotel, habilitaron una pieza y me dejaban encerrado cuando salían. Yo era su diamante en bruto y sabían que si me exponían me iban a perder, que me iba a quedar trabajando acá, que es lo que finalmente ocurrió”, contó el comediante, al que distraían dejándolo con internet y con televisión en esa pieza, pero encerrado con llave.