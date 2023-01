“Agarró el florero y me lo tiró”: Luis Mateucci aseguró haber sido agredido fuertemente por Gala Caldirola

“Es bonita, si... pero (para una relación) no”, lanzó Luis Mateucci, cuando le preguntaron si tenía alguna especie de relación con Gala Caldirola. La pregunta se la hicieron en Sígueme y te sigo, el mismo programa de TV+, donde hoy fue nuevamente invitado y le volvieron a sacar la modelo al baile.

El tema es que si había alguna mala onda entre estos dos exchicos reality ahora quedó más que claro que mutuamente no se pasan. Durante la tarde de hoy, en el mismo programa farandulero, Mateucci reveló que tras encontrarse con ella en una conocida discoteque se armó la grande, llegando incluso a protagonizar una violenta escena.

El argentino Luis Mateucci ya se había referido a Gala y su relación con Mauricio Pinilla, tal como consignó el sitio web MiraloqueHizo. “No es la misma cuando está sin, que con”, aseguró, explicando que cuando está sin pareja, se acerca a todos, pero cuando está con Pinilla no mira ni en menos a las personas que se le acercan

Esa declaración le habría caído como patada en la guata a la modelo, quien aprovechó la coincidencia en el club para reprocharle sus dichos de una manera bastante fea, según relató en TV+ Mateucci.

“Era un cumpleaños en Amanda en la parte privada. Ya estaba terminando esta fiesta porque era tarde (...) me voy para la barra y estaba con el teléfono en la mano. Se acerca (Gala Caldirola) y me quiere entregar una rosa, no sé en qué forma, no lo interpreté si fue para bien o para mal”, comenzó contando el modelo trasandino, agregando que esto ocurrió cerca de las 2 o 3 de la mañana.

La furia de Gala

Según Luis Mateucci, cuando llegó la modelo con una flor en la mano todo se puso bien raro. “Me quiere dar la rosa y le digo: ‘Gala. ¿Hace falta?’. De verdad, siempre le tuve buena, le guardo un cariño”, relató a los panelistas de Sígueme y te sigo.

“Yo no quiero que ni se me acerque. Una persona que te demuestra esos sube y baja, a mí no me interesa ser su amigo”, agregó, razón por la cual habría rechazado el singular regalo que le quería entregar Gala, pero esto solo habría provocado un enojo de aquellos en la modelo que habría estado poseída por la rabia.