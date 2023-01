Álvaro Salas lanzó potente anécdota con Iván Arenas: “Para que no lo pillaran este hue** se tiró por un cerro pa’ abajo...”

En el nuevo capítulo de PH, estarán invitados Iván Arenas, Claudio Moreno, Juan Alcayaga y Álvaro Salas. Este último contará una tremenda anécdota con el intérprete “Profesor Rossa”.

“Iba a clases camino a la universidad y el paradero donde había que esperar la micro no había nada ni una casa, el puro paradero. Yo estoy esperando la micro y detrás del paradero hay un cerro, pero bien en pendiente, no anda nadie por ahí ni un animal”, comienza a contar.

“Y de repente se escucha un ruido en los arbustos y digo ‘que rara esta hueá’. Viene subiendo una persona hueón, escalando con las manos, entierrado entero y, este es el detalle importante, con la ropa bajo el brazo. Pero no solamente era raro que era un ser humano, sino que era este hueón (señala a Iván Arenas)…”, relata.

En ese momento agrega que “venía arrancando casi in fraganti, a punto, y para que no lo pillaran este hueón se tiró por un cerro pa’ abajo. Yo no fui a clase, porque lo tuve que llevar a la casa para que se bañara y prestarle ropa para que se cambiara”.