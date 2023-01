Se alza un nuevo rostro: Yamila Reyna renovó contrato con TVN

Yamila Reyna está en su mejor momento. Solo lleva 5 meses en el programa “Hoy se habla”, donde comparte la conducción con la emblemática figura de TVN Margot Kahl, María Elena Dressel y María José Castro, y ya se alza como uno de los rostros más importantes del canal estatal al renovar su contrato.

La actriz y animadora seguirá en la señal pública, luego de una estupenda evaluación en la animación del “Buenos días a todos” y siendo parte del jurado del Festival del Huaso de Olmué 2023, evento veraniego que volvió luego de dos años de suspensión, tal como consigna Tiempo X.

El citado medio conversó con la actriz, quien analizó sus más de 5 meses en el canal, su gran inicio de año y el cariño que ha recibido en el Patagual.

“Los analizo (sus meses en TVN), hasta ahora, con un resultado bien positivo. Siento que he crecido un montón, que he aprendido y que me hayan dado tantas oportunidades y que yo haya sabido cumplirlas, es un agrado para todos”, dijo Yamila Reyna, recalcando que ha recibido buenas palabras de sus jefes.

Además, ella misma recalcó que este logro podría deberse a que es “bien trabajólica” y que está “enamorada” de su trabajo. “Siempre lo he estado, siento que es lo más fiel y honesto que he tenido en mi vida, así que le debo la misma fidelidad”, afirmó.

