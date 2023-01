Yamila Reyna desclasifica el terrible episodio que la hizo venir a vivir a Chile

Este domingo, en un nuevo capítulo del programa de Canal 13 “Todo por ti”, la invitada a conversar con Cecilia Bolocco fue la actriz, comediante y conductora de TV Yamila Reyna, quien homenajeó a su madre, Patricia González.

La cordobesa empezó a recordar su infancia en la que fue muy inquieta. “Siempre supe que iba a ser actriz, desde que aprendí a hablar”, sostuvo. Además, recordó que a los 3 años de edad fue atropellada por un camión por perseguir a su hermano, entonces de 7 años, por la calle. “Casi me muero. De ahí para adelante tuve mil accidentes, era muy inquieta, siempre quería estar con mi hermano y hacer lo que él hacía, entonces me caía y me quebraba”, explicó.

Acerca de su hija, Patricia confesó que era tan difícil de tratar que incluso se compró un libro llamado “Socorro, tengo un hijo adolescente” porque no sabía qué hacer con ella. “Me hacía llorar de rabia, no tenía límites”, aseguró. En torno al accidente que Yamila tuvo de niña con un camión, la mujer recordó que “la atropelló y la arrastró hasta la esquina. Ella estaba inconsciente, vinimos al hospital de niños, se me vino el mundo abajo. Yo creo que ella es una protegida porque los médicos no entendían que estuviera viva. Pasó cinco días durmiendo”.

[ “Afecta”: Yamila Reyna rompió el silencio con respecto a la polémica infidelidad de Diego Sánchez ]

Intento de secuestro

Reveló además que una vez la intentaron secuestrar hace 20 años, mientras caminaba de noche con una amiga por Buenos Aires y un tipo las abordó para pedirle cigarrillos.

“Todo fue en segundos. Vi que en la mano tenía una navaja, lo empujé y corrí, crucé la avenida. Veo el auto abierto, un tipo esperando al volante. Sigo corriendo y este tipo me seguía. Escuchaba los bocinazos y decía ‘Prefiero morir atropellada que violada’”, confesó.

Fue tras esa experiencia que sus padres la incitaron a mudarse a Chile, porque ya no era seguro seguir viviendo en Argentina. “Yo pisé tierra chilena y fue amor a primera vista”, rememoró.