Hola po’, olvidón: Luis Slimming confesó que se quedó en blanco mientras estaba en el Patagual y reveló el remate del chiste

Luis Slimming fue uno de los humoristas se llevó el cariño y las risas del público en el Festival del Huaso de Olmué, convirtiéndose en uno de los peak de sintonía junto al Bombo Fica. Sin embargo, mientras se encontraba arriba del escenario sufrió un percance tras olvidarse de una parte de su rutina.

Así lo confesó el humorista durante una entrevista en el “Buenos Días a Todos”, en donde contó que en medio de uno de sus chistes, se quedó en blanco y el público lo alcanzó a notar.

“Ser padrastro no es como te lo pintan, ser padrastro es otra cosa… Me perdí, perdón… ¿Qué pasó?”, preguntó en el Patagual tras perder el hilo.

“No po’, si no te sabes el chiste no me lo soples… ¡Este es el sueño que siempre tuve! Estás en pelota y en blanco… Ah no estoy en pelota, perfecto”, bromeó el humorista y salió del paso.

Posteriormente, los asistentes al show lo motivaron para seguir con la rutina a través de una ovación, a lo que respondió con un sincero: “Muchas gracias”.

Posteriormente, “Lucho” Slimming fue consultado por esta situación durante su visita al matinal de TVN, en el cual confirmó que sí se le olvidó cómo rematar ese chiste, y que se tomó unos segundos para seguir con la idea pero estaba en blanco.

Por esta razón, como algunos nos quedamos con las ganas de saber qué seguía, el humorista reveló cómo tenía planeado retamar: “Iba a decir que ser padrastro no es fácil porque éstos tienen mala fama en Chile por culpa de las películas de Disney y algunos capítulos de ‘Mea Culpa’”.