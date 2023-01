Parece que le mejoraron la oferta: Neilas Katinas es confirmado como jurado en “Aquí se Baila”

Para la nueva temporada de “Aquí se baila,” ya se confirmó como jurado al argentino Aníbal Pachano y ahora al segundo integrante del trío: Neilas Katinas.

El lituano ya fue jurado del programa en su primera temporada, y regresa al espacio debido a la gran experiencia vivida el año pasado en el mismo.

“Acepté volver porque creo que ‘Aquí se baila’ es el mejor programa de baile que se ha hecho en Chile. Yo sigo muchos programas de baile en todo el mundo, y el nivel de los participantes de las parejas finalistas en las primeras dos temporadas es más alto que el que se ve en Estados Unidos, Alemania y Rusia”, asegura Katinas.

Hace semanas atrás conversó con Publimetro sobre el rechazo a esta oferta. “La oferta no era muy atractiva, porque pierdo la plata dejando al lado las clases que tengo y también tengo productora, así que muchos eventos no podré hacerlos. Entonces, al final, trabajando más voy a recibir menos. Por eso, la oferta no era muy atractiva para mí”, señaló.

Pero al parecer se la mejoraron, y terminó sumándose nuevamente al show de Canal 13.

“Espero que volvamos a tener en el jurado la química que logramos en la temporada anterior del programa. Eso también es algo que me gustó mucho el año pasado”, indica Neilas.