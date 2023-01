“Machito patriarcal”: Adriana Barrientos relató tenso momento en ascensor de edificio

Una nueva agresión de tipo verbal denunció Adriana Barrientos, luego de vivir un tenso momento con un corredor de propiedades que mostraba un departamento en el edificio donde ella vive y la habría invitado a “subir a la piscina”, tras verla en bikini, según el video que publicó en sus historias de Instagram.

“Cuando subo a la ascensor y llego al piso donde vivo, en la puerta misma del departamento, me encuentro con tres hombres... el corredor de propiedades se me acerca y me dice sube con nosotros a la piscina, haciéndose el canchero... y le dije, oiga cómo se le ocurre, voy a llamar inmediatamente a la conserjería para poner mi reclamo contra usted”.

Fue en ese momento que el hombre, acompañado de dos extranjeros orientales, se alteró y la acusó de estar con hálito alcohólico.

“Me dijo qué vas a poner el reclamo y se empezó a alterar...tú tienes hálito alcohólico (me dijo) como para denigrarme. Me gritó una sarta de improperios, machito patriarcal, cree que las mujeres estamos a su disposición es lo que más lamento y que pena que no haya leyes que nos proteja nosotras las mujeres gravísimo en la puerta de mi casa”.

“Gente que viene a trabajar no puede faltarle el respeto a una mujer, porque ando en traje de baño y mucho menos venir a calumniarme. Espero que estas cosas sirvan para tomar conciencia y las autoridades pongan mano firme”, comentó a Publimetro.

Grave denuncia de violación

“Si te encuentro te violaremos entre 5. Prepárate perra. Compra dilatadores anales”, le escribió un usuario desde la cuenta @swuej, identificado como “Diego B”.

“A mí me amenazaron de muerte y el fiscal aún no me llama a declarar. Esto pasó en noviembre. Por esto que me escribieron, menos harán algo”, publicó, señalando que hizo pública la denuncia como la única manera de hacer justicia.

“Solo lo expuse públicamente, ya que sé que estas denuncias no llegan a nada”, cerró.