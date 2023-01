Amenazas de violación: Adriana Barrientos denunció a hombre con “impunidad ante la ley”

La panelista de “Zona de Estrellas”, Adriana Barrientos, dio a conocer una grave amenaza que recibió en sus redes sociales y la nula respuesta que habría recibido de parte de carabineros. “Me desvelé, me metí a Insta y no sé si reír o llorar. Lean el siguiente mensaje que me llegó al inbox”, escribió la influencer en su Instagram, consignó Página 7.

“Si te encuentro te violaremos entre 5. Prepárate perra. Compra dilatadores anales”, le escribió un usuario desde la cuenta @swuej, identificado como “Diego B”.

Ante la grave situación, la modelo preguntó a sus seguidores qué hacer, debido que el sujeto en cuestión tendría influencias en las esferas del poder.

“¿Qué hago?”, dando como opciones: “Reír y bloquear” o “Llorar y denunciar”...“Tienen impunidad ante la ley”, comentó al citado medio.

“A mí me amenazaron de muerte y el fiscal aún no me llama a declarar. Esto pasó en noviembre. Por esto que me escribieron, menos harán algo”, publicó, señalando que hizo pública la denuncia como la única manera de hacer justicia.

“Solo lo expuse públicamente, ya que sé que estas denuncias no llegan a nada”, cerró.

Famoso reggaetonero

Cabe señalar que la denuncia referida al mes de noviembre, se trata de que productor del cantante Arcángel le ofreció entradas VIP para su concierto, lo cual no sucedió.

“Cuando ella comenzó a preguntar por las entradas, el hombre perdió los estribos y la amenazó, indicando que mandaría traficantes a matarla”, señaló Página 7