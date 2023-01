Daniella Campos aclaró polémica en El Tabo tras denuncia de pareja: “Solicitó mi detención”

“Frente a distintas publicaciones en medios nacionales referentes a los hechos ocurridos el día 25 de enero de 2023 en el balneario de El Tabo y en los que me vi involucrada, quisiera declarar lo siguiente”, de esa forma Daniella Campos realizó una “aclaración pública” respecto a la polémica detención que sufrió a mitad de semana, tras denuncia realizada por su pareja.

En primer lugar, desmintió “absolutamente haber vivido una situación de violencia intrafamiliar, con el señor Carlos Lara Diaz. Durante el día en referencia, no estuvimos juntos. No hubo contacto físico ni personal. Estuve durante todo el día en la playa sola con mi hija”, señaló respecto lo señalado por carabineros de la Quinta Comisaría del balneario del litoral central, quienes señalaron que el hombre fue llevado al Cesfam por lesiones en una de sus manos.

Daniella, explicó que fue ella quien asistió al centro asistencial “debido a que el procedimiento nacido de una denuncia en mi contra, así lo exigía”.

Respecto a su estado etílico, señaló que “no he sido sometida a ningún tipo de examen toxicológico ni alcoholemia en el Cesfan de la comuna de El Tabo, ni en ningún otro establecimiento de salud de dicha comuna. Las versiones que afirman que me encontraba intoxicada o bajo un estado de intemperancia, no se basan en verdad alguna”.

Nexo con expareja

Finalmente, respecto a la acusación de violación de morada, indico que “ese día me dirigí al domicilio donde pasábamos las vacaciones – la casa de mi ex pareja- donde llevábamos tres semanas junto a los dos niños de él y mi hija. El incidente que produce mi detención ocurre cuando, al llegar al lugar en cuestión con el padre de mi ex pareja para retirar mis cosas personales y las de mi hija, Carlos Lara Diaz , dueño de casa no me lo permitió y solicitó nuevamente mi detención, quedando gran parte de mis cosas en el domicilio”.

”Oficiales de Carabineros, habían acogido la solicitud de detenerme nuevamente por ese supuesto delito, razón por la que fui llevada a la comisaría y dejada en libertad posteriormente”.

Además, aseguró que todo está en manos de “profesionales que me asesoran y... recordar que las denuncias falsas son un delito en este país”, advirtió.