“Hay muchos en la fila”: Respuestas al desnudo de Jean Philippe sobre Pamela, música y Viña

El animador de Chilevisión Jean Philippe Cretton, literalmente se desnudó en su cuenta de Instagram para responder a sus seguidores las distintas preguntas que realizaron respecto a su relación con Pamela Diaz, sus gustos musicales, el piropo que más le gusta e incluso si alguna vez le ha gustado algún hombre.

Respecto a su pareja, comentó cuál es el atributo que más admira de La Fiera, destacando que “su creatividad y capacidad de trazar un objetivo y cumplirlo cómo sea” confesó.

“¿Estarías con alguien de tu mismo sexo?”, también le preguntaron curiosos, a lo cual respondió sin tapujos.

“No, no me llama la atención la verdad”, señaló, pero sinceró que sí es capaz de reconocer la belleza en otro hombre, pero no desde un punto de vista sexual.

“Me gusta tener un estilo propio”

“Puedo admirar la belleza masculina e incluso sentir una cierta atracción con hombres que considero onderos o algo así, pero no desde el plano sexual. Una admiración de belleza, sexualmente me gustan demasiado las mujeres”, contestó sin problemas el conductor.

Además, habló de sus gustos musicales por el rock en todas sus variantes y del reggae, reconociéndose un gran seguidor de la música jamaicana.

Sobre cuál es el piropo que más le gusta, contó que cuando le dicen que es una persona de hablar calmado, suave, que transmite paz, puesto que varias personas se lo dicen.

“Es el piropo que más me gusta recibir, que lindo generar eso”. descartando también sentirse mino, puesto que no le interesa. “Lo que sí me gusta es tener un estilo propio que me haga sentir cómodo”.

Finalmente, si se ve animando las próximas ediciones del Festival de Viña del Mar, señaló que por el momento no está dentro de sus planes, puesto que “lo veo muy difícil, hay muchos en la fila parece”, sentenció.