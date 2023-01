“Sígueme copiando CTM”: Redes reflotan fuerte mensaje de Felipe Avello a Pablo Zúñiga

Tras la fallida presentación del humorista Pablo Zúñiga en el Festival de Las Condes 2023, las redes sociales reflotaron un antiguo podscast de Felipe Avello con Pedro Ruminot, “Tierra2″ donde hizo bolsa a su colega periodista, acusándolo de copiarle el estilo, aunque sin gracia.

“Baila y sígueme copiando conchetu....sígueme copiando como lo vienes haciendo hace 15 años. Cópiame mierda, pero la gracia no se compra en la calle, la gracia no se copia. La gracia se nace o no se nace y tú, en esta vida, no naciste con gracia Pablo Zúñiga...la gracia se lleva en el corazón”, gritó a todo pulmón, ante las risas de Ruminot.

El registro tiene una larga data, del tiempo cuando el comediante participaba en el programa de farándula SQP, junto a Italo Passalacqua y Juan Pablo Queraltó.

“En los tiempos de ese podcast, Avello aún participaba de SQP y Zuñiga hacia exactamente lo mismo en el Mega/La Red, el “irónico, histriónico, irreverente”, comentaron en redes.

“Ese pescesillo a sido una ventana al futuro muy acertadas sus palabras”.

La difícil rutina de Zúñiga

El comediante Pablo Zúñiga tuvo una difícil rutina durante el Festival de Las Condes, que no logró conectar con el público, convirtiendo el momento en pifias, escasas risas, problemas técnicos y mucho nerviosismo. Si bien, la trató de remar para sacarla adelante, no pudo convencer a la audiencia y finalmente dio un paso al costado, despidiéndose entre tibios aplausos y animadores que agradecían su “valentía”.

Tras ello, vino la incomodidad del backstage para entregar donde señaló que “sentí que el público está esperando a Palilta, me sentí más complicado yo, no pasa nada, voy a seguir sin pega igual”.

“Pailita es un gran artista que están esperando. Hay que entender que los públicos son distintos, tienen motivaciones distintas todos los días y son respetables, así que no pasa nada”, agregó.

Posteriormente, entregó su sincera opinión en Twitter. “Me fue como el pico”, escribió con todas sus letras.