“En mi cabeza jamás estaba la cochiná de unir una cosa con otra”: Rodrigo Díaz recordó cuando le dijo ‘despechá” a Angélica Castro

Rodrigo Díaz estuvo como invitado en el nuevo episodio de “Juego Textual”, en donde recordó el polémico episodio que protagonizó con Angélica Castro tras llamarla “despechada”.

Cabe recordar que todo comenzó cuando se encontraban en una Zumbatón, cuando el bailarín le gritó: “¡Y nos despedimos con la despechá Angélica Castro!”.

A lo que el público reaccionó de mala manera, puesto en ese momento justo se destapó la infidelidad de Cristián de la Fuente.

“Lo pasé mal porque yo no me di cuenta de eso. De hecho, ese challenge lo hicimos en su casa, con la Laura (su hija)”, admitió de entrada el bailarín.

“En mi cabeza jamás estaba la cochiná de unir una cosa con otra, menos en un minuto donde una persona a quien quiero mucho, no lo está pasando bien. Jamás haría algo, primero, en contra de una mujer, y menos en contra de una amiga”, aseguró el exchico Rojo.

Asimismo, Rodrigo contó que se tuvo que contactar con Angélica para aclarar el malentendido: “Le dije que se me caía la cara de vergüenza de tener que escribirle, que jamás fue con una mala intención”, sostuvo.

“Ni siquiera yo me di cuenta, ni ella tampoco. Ella me respondió que si hubiese sido de otra persona, probablemente habría dudado, pero viniendo de mí, ella sabía perfectamente que no era mi intención”, sentenció.