“No es ella la que está siendo investigada, hasta donde sabemos”: Neme le presta ropa a Tonka Tomicic tras allanamiento de la PDI

José Antonio Neme no quiso estar ajeno a la situación con respecto al allanamiento a la casa de Tonka Tomicic y su esposo Parived por el caso relojes vip robados.

“Es complicado porque uno conoce a los involucrados y siempre es doloroso cuando alguien pasa por una crisis de estas características”, inició su intervención el comunicador.

“Claro, las cámaras, la tensión pública producto de la notoriedad de Tonka, de que es conocida, están concentradas en ese lugar (su casa), pero parece que lo que ocurre en este caso se está replicando en otros lugares. Hay orden de allanamiento a 26 domicilios, no solamente en esta casa”, siguió su compañera de programa, Karen Doggenweiler.

El animador de “Mucho Gusto” afirmó que “aquí hay una orden (de investigar) generalizada para varias otras personas. Lo que pasa es que el nombre de Tonka Tomicic levanta el interés público”.

“Yo no voy a hacer defensas corporativas porque no lo sé, no estoy en la almohada de Tonka Tomicic, pero sí lo que podría decir es que acá, desde el principio, el foco de investigación está en muchas personas y dentro de este grupo entiendo que está su pareja (Parived). La pareja de ella, no ella. Entonces es un detalle no menor. No es ella la que está siendo investigada, hasta donde sabemos”, enfatizó en su punto y dejando de lado un poco el protagonismo de la rostro de Canal 13.

Sin embargo, aclaró que “no es que la esté defendiendo, más allá de que la quiero mucho, pero hay que ser precisos también. Acá se allana el domicilio de ella, porque convive con otra persona”.

Canal 13 no fue leal

Por otra parte, Neme también apuntó a la casa televisiva de Tonka, expresando que nunca le dieron su apoyo en este duro momento: “Yo creo que Tonka ha sufrido un maltrato mediático desde su propio canal y me hago responsable, aunque esto me... es lo que yo pienso, no lo conversé con ella ni nada, es una opinión absolutamente personal”

“Creo que su canal no fue muy leal con ella, y ella fue muy leal con el canal”, lanzó contra Canal 13.

Por último, Karen comentó que “yo no la veo desde hace un muy buen rato, pero tengo una muy buena relación con ella, le tengo mucho cariño”.