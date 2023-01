“Pido respeto para mis compañeras y compañeros”: Natalia Valdebenito defiende a Pablo Zúñiga de las pifias

Este domingo se llevaron a cabo los Premios Caleuche 2023, en donde Natalia Valdebenito se llevó los aplausos de los asistentes y los televidentes tras su exitosa rutina de humor.

Sin embargo, la comediante también aprovechó de realizar un fuerte descargo sobre las pifias a sus colegas, haciendo una clara alusión a la mala racha que tuvo Pablo Zúñiga en el Festival de las Condes 2023.

“Yo sé que se usa, se utiliza la pifia como una forma de manifestación. Pero la verdad es que si un comediante no puede hacer su trabajo hasta el final, la gente nunca va a ver ese resultado ni ese cariño que le pusieron, detrás de cada rutina hay mucho trabajo y yo pido respeto para mis compañeras y compañeros comediantes”, expresó de entrada.

Por su parte, la animadora del evento, Javiera Contador, se unió a las palabras de Valdebenito comentando que: “Es algo muy bonito y muy noble tratar de pararse en un escenario a hacer reír y que cuando uno no lo logra, porque a veces uno no lo logra, la respuesta sea basurearte y que ojalá te devuelvas a tu casa y no vuelvas nunca más, me parece que es desproporcionado”, aseguró la actriz.

“Estoy muy de acuerdo porque creo que se ha transformado en una muy mala práctica y yo sigo aplaudiendo porque cada comediante, aunque se presente ante 3 o 15 mil personas, merece respeto porque está haciendo algo noble”, finalizó la conductora de la premiación.