¿Estará en la gala?: Fran García-Huidobro aclaró si finalmente asistirá a la Gala de Viña 2023

Finalmente, la actriz y animadora Francisca García-Huidobro aclaró la interrogante de si asistirá finalmente a la gala del festival de Viña, que en esta oportunidad llevará por nombre Noche Cero.

Todo habría sido gracias a la insistencia de sus seguidores que no pueden olvidar que ella fue la animadora del evento durante 9 años, sonde apareció analizando cada traje que pasaba por la alfombra roja en el programa satélite donde era dueña y señora.

“Se ha repetido muchísimo una pregunta: ‘¿Vas a la gala de Viña?’ (La respuesta es) No, no voy”, indicó la jurado de Yo Soy, mediante las stories de su cuenta de Instagram, tal como consigna Página 7.

“Fui invitada, muy amablemente por la producción de Canal 13, pero la verdad es que me da nostalgia. No sé cómo lo pasaría simplemente cruzando la alfombra, y no participando de todo el programa”, reflexionó al respecto y agregó “les deseo que les vaya increíble en la gala, que salga todo bien, sin problemas”, agregó.

Asimismo, se refirió a Tonka Tomicic y Eduardo Fuentes, quienes estarán a cargo de la conducción del evento televisivo: “No me cabe duda que los animadores lo van a hacer súper bien también. Van a ponerle todo el esfuerzo y cariño que yo le puse por 9 años a ese programa hermoso, pero esta vez yo doy un paso al costado”, finalizó.

