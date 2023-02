Redoble de tambores: Organización resuelve polémica por orquesta en Festival de Viña

Una buena noticia para los músicos, la cultura y el mundo de las artes. La organización del Festival de Viña del Mar, confirmó la participación y presencia de los músicos de la orquesta en la Quinta Vergara, en un comunicado donde señalaron que ajustaron las piezas para continuar con la armoniosa tradición y terminar con la polémica.

“La producción general del Festival de Viña 2023 tras diversas reuniones con los actores ligados a la realización del evento, ha logrado hacer los cambios y ajustes para la presentación en vivo de la orquesta del LXII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar”.

“Es decir, la orquesta con sus músicos en vivo será parte de la edición 62 del certamen en el anfiteatro de la Quinta Vergara la producción del Festival de Viña en conjunto con los canales organizadores continuarán siempre haciendo la mayor esfuerzos para seguir fortaleciendo la imagen del festival más importante del mundo hispano y construyendo con una mirada de futuro y permanencia en el tiempo”.

¿Por qué la querían sacar?

“Sacar a la orquesta lo discutimos en varias oportunidades, a partir del 2014 empezó la inquietud si tenía continuidad o no, porque uno llega a la conclusión que es más un tema romántico y estético que práctico”, señaló el exdirector Alex Hernández.

Según uno de los motivos es porque, “la orquesta aparece muy poco en cámara. No lo veo como algo terrible porque los músicos igualmente están grabando las pistas, no es que dejen de trabajar para el Festival. Entiendo la posición de algunos de ellos porque es un tema gremial, pero no es que dejen de percibir. Por ley se pagan todos esos derechos y están siempre trabajando detrás de cámara, hay mucho vínculo entre la industria musical chilena y el Festival”.

Sin embargo, la medida causó rechazo generalizado.