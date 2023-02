“Es la tontera más grande”: Marlen Olivarí en picada tras cancelación de reinado en Viña 2023

“Que suspendan el reinado, es la tontera más grande que puede haber y eso de cosificar, que es una palabrita que ocupa todo el mundo, también es una palabra muy tonta, porque los reinados de belleza y la coronación han existido por siglos”, comentó de entrada Marlen Olivarí a Publimetro, respecto a lo resuelto por la organización del Festival de Viña del Mar.

“La alcaldesa no quiere hacerlo, no se va a hacer. No está en duda. Es un hecho que no corre”, dijo a Bio Bío Sergio Marabolí, director del diario La Hora, histórico organizador del evento.

Ante esto, la showoman criticó la medida, puesto que afecta tanto a las mujeres que sí desean participar, el turismo y la entretención.

“Son tradiciones bonitas de la sociedad y quieren matar todas las tradiciones. ¿Qué tiene de malo un reinado? es algo lindo. A quién se le ocurrió esto que la reina de Viña cosifica a una mujer. ¿Cuál es la mente que está tomando decisiones, qué les molesta. Yo quiero entender de dónde salió esa tontera”, reclamó ante la medida.

Según palabras de la panelista de “Tal Cual” y excandidata a reina del Festival viñamarino -donde también participó de jurado junto a Felipe Camiroaga y Luis Jara, en el recordado “pechugazo”- aquí habría un grave problema a la libertad de expresión.

“Aquí están quitando la libertad de expresarse. Si hablan tanto de la libertad de expresión, por qué le están quitando la libertad a las niñas que quieran ser candidatas”.

Además, destacó que no se trata de destacar solo la belleza física, sino que también se premia la simpatía, el humor, y la inteligencia, dando el ejemplo de la cantante cubana Celia Cruz, quien el año 2000 se coronó como reina de Viña y no precisamente por su figura, ni piscinazo.

“La gente necesita alegría”

“Yo de verdad siento que hay un sector de la sociedad tan resentido, que quiere eliminar todo lo que a ellos les crea resentimiento”.

Para Marlen, los más perjudicados con estas decisiones son los canales de televisión que ven mermados sus ingresos económicos por los auspiciadores y también los empresarios hoteleros, gastronómicos y el público, dando como ejemplo que la gala por la alfombra roja es un trabajo que incluye a muchas personas y la oportunidad de los trabajadores para mostrar su arte.

“La alfombra roja no es una tontera como dice la gente. Hay muchos maquilladores, joyeros, estilistas y trabajadores que quieren mostrar su arte. Es una muestra super artística y un motivo de alegría para la familias que esperan estos eventos. Es un panorama fascinante que ayuda mucho al turismo”.

Debido a esto, su conclusión es que “de a poquito nos están matando la luz, la alegría y el brillo y por ende nos están quitando el turismo, entonces por qué tanta amargura en el corazón cuando la gente lo que más necesita hoy en día es alegría”, sentenció.