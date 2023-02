“Por un tema de cosificación de la mujer”: Aseguran que el clásico concurso Reina de Viña no se realizará

Ni Raquel Castillo ni la Reina de Chile podrían intentar alcanzar la corona del Festival viñamarino, porque según el histórico organizador del evento, Sergio Maraboli, este año no habrá concurso.

En conversación con BioBioChile, el exdirector de La Cuarta, diario encargado de dirigir las votaciones e inscripciones de las candidatas, aseveró que a menos de dos semanas, sería concreto que no hay quién lidere el evento.

Esto, principalmente, porque la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti no apoya la comentencia: “La alcaldesa no quiere hacerlo, no se va a hacer. No está en duda. Es un hecho que no corre”.

“Ella (Ripamonti) dijo que los reyes de Viña no se van a hacer, no con el apoyo de ella. Pero sí tengo información de que se está haciendo algo alternativo para paliar esta bajada de los reyes de Viña”, señaló, tal como consigna Página 7.

En específico, se trata de una alternativa en la que otros medios buscarían crear a “los embajadores de Viña”.

De todas maneras, el periodista comentó que la jefa comunal estaría en contra de la tradicional elección “por un tema de feminismo, de cosificación a la mujer, que creo que es un tema súper válido, pero por lo que yo tengo entendido, la gente quiere hacerlo”.

“Lo que hizo La Cuarta los últimos cuatro o cinco años no tiene que ver con un tema de mujeres desnudas ni en trajes de baño. Claro, el piscinazo se convirtió en un emblema, pero después de eso se eligió hombres y mujeres, reyes y reinas, y se hicieron piscinazos más recatados. Esto era un concurso de popularidad, no hay un tema de sexualidad o cosificación”, enfatizó.

Según informó BíoBíoChile intentaron contactarse con la Municipalidad de Viña del Mar, desde donde manifestaron que “nunca se han pronunciado” respecto al concurso.

De todas maneras, el actual director del diario La Hora, comentó que dejar atrás el certamen de belleza “es una mala decisión de la alcaldesa. Creo que eliminar la Reina de Viña es una decisión errada”.

“Es como lo mismo que terminar con la orquesta, que terminaron reponiéndola, porque la gente lo pidió y porque es un clásico. No puede terminar algo tan importante como lo es la Reina de Viña. La Reina de Viña ha sido un ícono del año 79, 80, donde la primera reina fue Raffaella Carrà, entonces hay muchas anécdotas que marcaron el festival, como cuando Celia Cruz fue reina de Viña, y no necesariamente era una mujer que iba a salir en traje de baño”, recalcó.

“Más allá de la cosificación de la mujer, yo creo que hay un tema popular, donde no había cuestionamiento alguno. No hay que ser tan grave tampoco cuando todos quieren participar, donde las mismas protagonistas quisieron mostrar su cuerpo, pero de forma artística”, sentenció.

En tanto, fuentes al interior de La Cuarta, el histórico ente organizador, aseguraron a Página 7, que aún no hay noticias del certamen de belleza, a menos de 10 días del evento.