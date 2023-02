“Siempre aporta profundidad a sus actuaciones”: elogian a Pedro Pascal y lo comparan con Harrison Ford

Los elogios para el chileno Pedro Pascal no paran. Y es que luego de su elogiado debut como uno de los roles protagónicos de la serie “The Last of Us”, cuyo quinto episodio fue adelantado por HBO Max para este viernes 10 de febrero (23:00 horas), antes que su emisión tradicional, en la señal lineal de HBO en el cable, este domingo 12, fue comparado con uno de los icónicos actores de Hollywood, Harrison Ford.

Fue el diario británico “The Independent” el que propició tal comparación, luego que uno de sus periodistas, Tom Murray, abordara en su columna de opinión el desarrollo profesional del actor chileno, de quien aseguró tener las mismas características del famoso actor estadounidense, cuya carrera fue impulsada pasados los treinta años gracias a su papel de Han Solo en la saga de “Star Wars”.

El nuevo status de Pedro Pascal

“Sus carreras son muy parecidas, les tocó la fama tardía y se convierten en suceso. Pero lo elemental es cómo representan a estos nuevos antihéroes: melancólicos, taciturnos y de gran corazón”, sintetiza Murray, cuyo análisis a la interpretación de Pascal va de la mano con elogiosos conceptos.

“Al igual que Ford, siempre (Pascal) aporta profundidad a sus actuaciones”, insiste Murray, quien explica que tal comparación “parte desde una forma de describir al personaje de Pedro Pascal, Joel, en ‘The Last of Us’, que al verlo hace recuerdo de los personajes más famosos que llevaron al éxito a Harrison Ford: todos ellos, un antihéroe”.

“Puede, si es necesario, noquear a un agresor con una poderosa arma, pero sólo si en verdad debe hacerlo. El encanto del guerrero reacio, cansado, pero siempre confiable en una crisis se remonta a décadas atrás, pero rara vez ha sido interpretado de manera tan competente como lo está haciendo Pedro Pascal”, reafirma Murray, quien concluye su relato remarcando las similitudes de ambos actores.

“Su fuerte ascenso recuerda otro antihéroe definitivo: Harrison Ford. Pascal tenía treinta y tantos años cuando tuvo su oportunidad. Pascal cautivó a espectadores de ‘Game of Thrones’ como el príncipe Oberyn. Fue a la misma edad que Ford trascendió el estado mortal para convertirse en Han Solo, el héroe apático de la princesa Leia”, cerró.

