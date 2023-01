Pedro Pascal coquetea con el UCM: “Quiero estar en películas de Marvel”

Pedro Pascal vive intensamente por estos días lo que será su debut de este domingo, en las pantallas de HBO y HBO Max, de la adaptación del videojuego “The Last of Us”, sin embargo, eso no ha puesto freno a su reconocido deseo por incorporarse al Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Así lo confesó esta semana el protagonista de la saga de los juegos de PlayStation, quien en una de sus tantas entrevistas para entregar detalles de la ficción que protagoniza junto a la actriz británica Bella Ramsey, insistió en que una de sus aspiraciones futuras está en poder participar de algún filme o serie de los superhéroes de la casa Marvel.

El deseo de Pedro Pascal

Fue en la revista Wired donde el chileno repasó su avasallante irrupción de estas últimas décadas en la escena de Hollywood gracias a sus actuaciones en filmes como “Kingsman: The Golden Circle”, “El justiciero 2″ o “Wonder Woman 1984″; y series como “The Mandalorian”, que le han ganado una fama y popularidad mundial, que junto a su estreno en “The Last of Us”, lo ponen en la primera línea de actores para protagonizar grandes producciones.

Sin embargo, uno de sus mayores anhelos en la actualidad, contrario a lo que algunos medios especializados de Estados Unidos han especulado, está en el mundo de las adaptaciones de los cómics.

Video de Pedro Pascal con un reconocido vino chileno generó división en los twitteros

“Yo soy la que (...)”: Vanesa Borghi reveló el diálogo que tuvo en su encuentro con Pedro Pascal

¿Enojado con Elon Musk?: Pedro Pascal desapareció de Twitter misteriosamente

Algo que reconoció en Wired luego de una pregunta donde se le consultó si a su edad actual (tiene 47 años) se vería haciendo un filme “con la capa, el CGI y todo” lo que está detrás de las megaproducciones de superhéroes de Marvel.

“Pero si yo quiero eso. Quiero estar en películas de Marvel”, aseguró Pascal, quien reconoció que esos personajes bien pueden homologarse a personajes reales.

“Hay tantas maneras de malinterpretar a la gente y olvidar que, al final del día, es muy probable que tu vecino te quite la camisa. Los intercambios que tienes con extraños son, en la mayoría de los casos, humanos. Pero luego puedes ir y buscar mierda y estar aterrorizado por lo divididos que aparentemente estamos todos. Para consolarme, solo recuerdo que todas las personas con las que entro en contacto son, a su manera, heroicamente amables”, señaló el chileno.

- De alguna manera, eres la cara de ese nuevo tipo de héroe.

“Oh, Dios mío. Es divertido cuando aparece la frase ‘el rostro de’, porque Mando (de la serie ‘The Mandalorian’) no tiene rostro. No lo he pensado de esa manera. Siempre estoy luchando por imaginarme a mí mismo como parte de algo de lo que he sido testigo mientras crecía y observaba. Hay una desconexión para mí, no sé cómo ubicarme en ese mundo. Me quedo un poco en blanco”, cerró.