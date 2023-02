¿Quién es Karyme Lozano? La actriz que denunció a Cristián de la Fuente por bullying y acoso laboral

Bastaron 20 minutos de una entrevista en el canal de Youtube de la reconocida periodista y conductora mexicana Mara Patricia Castañeda para que el nombre de Karyme Lozano se convirtiera en la nueva pesadilla de Cristián de la Fuente, luego que la actriz azteca revelara una serie de episodios de bullying y acoso laboral que sufrió de parte del intérprete chileno durante las grabaciones de la telenovela “Quiero amarte”.

Abusos ocurridos en 2013, pero que hasta el día de hoy siguen siendo un tema para Lozano, quien incluso confesó seguir en tratamiento con psicólogos para superarlos.

Una vida tormentosa

Y es que la vida de la actriz de 44 años, que en los albores de la década de los noventa se proyectaba como una de las prometedoras figuras de la escena mexicana, no ha sido fácil. Como lo demuestran ciertos episodios traumáticos que Karyme ha relatado en variadas entrevistas que, esporádicamente, ha dado a diversos medios mexicanos y estadounidenses.

Casada en segundas nupcias en 2012 con el norteamericano Michael Domingo (su primer marido fue el actor Aitor Iturrioz), la actriz decidió radicarse a mediados de los 2000 en Estados Unidos para tratar de internacionalizar su carrera actoral, un proyecto que prontamente debió dejar en el camino tras la muerte de su padre, que la llevó a replantearse su vocación por las tablas.

“Me arrepiento de todo lo que he hecho como actriz, pero entiendo que no fue por maldad, fue por ignorancia”, señaló en aquel tiempo la actriz, quien dio un giro total a su vida para dedicarse a la formación de su nueva familia (adoptó en 2018 a dos menores que se unieron al hijo que tuvo con su primer esposo) y abrazar la religión católica.

De sus inicios en producciones juveniles mexicanas quedaba sólo el recuerdo, ya que en este periodo decidió rechazar todas las propuestas de telenovelas en las que se fomentara la “promiscuidad, la infidelidad o la violencia”, como indicó el portal de espectáculos de Yahoo!.

En ese periodo su actividad bajó, pero la retomó poco antes de comenzar la pandemia de covid-19 con una actuación en la teleserie “Corazón ardiente” y este 2022 con su participación en “Mi secreto”, donde comparte roles con Arturo Peniche.

“Soy muy bendecida porque mi esposo me apoya muchísimo. Me dice: ‘A mí me encanta verte feliz, es tu pasión la actuación, yo te apoyo’. Mi prioridad es mi familia pero me encanta que pueda balancear las cosas, mi carrera y mi familia, mi pasión además de mi familia es mi carrera, entonces poder hacer ese balance de mamá trabajadora, me enriquece muchísimo”, reconoció Lozano.

El fantasma de Cristián de la Fuente

Pese a ese nuevo balance de su vida, a Lozano los fantasmas de su pasado siguen atormentándole. Por eso su denuncia en contra de De La Fuente, un punto de inflexión en su carrera y el responsable de sus peores momentos en la televisión, según recordó en la entrevista con Mara.

Un desahogo para una actriz que además, y como si el abuso fuera su karma, sigue lidiando con su tormentoso pasado.

“Yo me hacía mucho daño, Mara. Yo era como muy autodestructiva. ¿Por qué? Pues, yo creo que por muchas razones. Porque crecí en una familia disfuncional, luego yo vivo un abuso, de muy joven, a los 14 años. De alguien conocido, de la familia”, reconoció Karyme, quien aseguró que su recuperación llegó de la mano de su nuevo marido.

“Haber sido mamá soltera no fue fácil, entonces, haber encontrado un buen hombre no es fácil. Dios me ha recompensado de una manera que ni tengo palabras. Ha valido la pena”, concluyó.