“Parived sabe que hablar de Tonka, sin importar si es su hermana o su marido, es hablar de Tonka”

La entrevista que este viernes dio Marco Antonio “Parived” López Spagui, uno de los principales personajes investigados por el caso de los “Relojes Vip” fue analizada este sábado por el psicólogo Daniel Sánchez, quien en lun.com aseguró que el ahora exmarido de Tonka Tomicic “no lo está pasando bien”.

Según el experto, el asesor espiritual y anticuario, ofreció su primera defensa pública debido a “varios motivos”.

“Uno podría ser que se encuentra bajo mucha presión de los medios de comunicación y hablar lo ayuda a descomprimir todas las emociones que debe estar sintiendo. Otra, es que Parived decidió ocupar todas las herramientas que tiene a su alcance para dar a conocer lo que a él le interesa, en este caso su defensa, la que podrá ser conocida por todo el país”, explica Sánchez, quien expone que en los dichos del ex de Tonka en latercera.com hay “mucho de sicólogo”.

La postura de Parived

“Él sabe que hablar de cualquier cercano a Tonka, sin importar si es su hermana o su marido, al final es hablar de Tonka”, enfatiza el profesional, quien sustenta su análisis en el hecho que en gran parte de la entrevista López Spagui “no habla de la investigación de los relojes”, sino que enfatiza su vínculo con la figura de Canal 13 y su carácter de “fetiche” para muchas otras personas.

“Parived no habla de la investigación. Él no profundiza en eso y habla de lo que le está pasando a él. Eso es porque entiende que si lo llaman para conocer su versión, es porque es el marido de una de las mujeres más importantes de la televisión. Él se da muchas vueltas y siempre regresa a lo que a él le importa. Aprovecha esta oportunidad que el resto de los investigados no tienen”, asegura el especialista clínico, quien enfatiza en que análisis se enfoca sólo en Parived y sus dichos, y no en la animadora.

“Conozco a Tonka, no soy su amigo ni mucho menos, pero he trabajado con ella y es una mujer fantástica y muy dulce, por lo que hay que tener claro que lo que le pase a su marido es cuestión de su marido y no de ella”, aclara Sánchez, quien concluye que en las palabras del ex de Tonka no se puede definir si existe un grado de culpabilidad respecto de lo que se le investiga en tribunales.

“No podría decir eso con sólo esta entrevista y sería irresponsable afirmarlo, pero sí queda claro que no lo está pasando bien y quiere contarlo ahora”, finalizó.