“A mí me hizo una encerrona”: Bessy Gallardo arremetió contra Humberto Sichel por tenso debate en el 2021

La exconvencional Bessy Gallardo recordó el tenso momento que vivió con Humberto Sichel en 2021, durante un contacto en vivo para el programa Contigo en directo.

En esa oportunidad, todo se originó cuando el conductor del espacio le consultó sobre el caso de Rodrigo Rojas Vade, el cual, según la abogada, habría sido responsabilidad de los medios de comunicación por desprestigiar a la convención.

“Ustedes todo lo agrandan. Desde el 4 de julio ustedes todo lo han agrandado ¿Dónde está el mea culpa de la prensa?”, dijo Bessy en esa oportunidad, tal como consigna Página 7.

“¡Dejen de desprestigiar a la convención constitucional! Muchas gracias”, agregó finalmente la exconvencional, quitándose el audífono y retirándose del lugar.

Ahora, Bessy Gallardo se refirió a ese momento en el espacio Monstruas de YouTube. “Mi relación con CHV ha sido bien difícil, no doy a entrevistas. No me gusta”, reconoció.

“Hay gente que le tiene mucha buena a Sichel. A mí Sichel me hizo una encerrona, porque la periodista me dijo que me iban a preguntar otras cosas. Y me hicieron una encerrona. Y yo dije ‘nunca más hablo con CHV’. Si me llaman yo no contesto”, finalizó.

