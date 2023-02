“No veo que se baje nadie más”: tarotista Katy Szabo auguró que este Festival de Viña no trascenderá

Un desalentador pronóstico para el próximo Festival de Viña del Mar entregó esta mañana la tarotista Katy Szabo, quien al ser consultada por José Antonio Neme y Karen Doggenweiler respecto del futuro del evento artístico, auguró que esta versión del show no trascenderá y que ningún humorista podrá suplantar a Yerko Puchento.

El lapidario pronóstico de Szabo llegó luego de leer las cartas que escogió Neme, quien junto a Doggenweiler comentaban la parrilla de artistas que está confirmada para la Quinta Vergara y en la cual hay un gran número de espectáculos juveniles, precisamente los que gatillaron la decisión de Daniel Alcaíno de bajar su show de Yerko de Viña.

Las cartas del Festival de Viña del Mar

“¿Cómo se viene el Festival de Viña del Mar?”, fue la pregunta de Neme, quien al ver su aleatoria elección de cartas (la templanza, arcano del ocho de copas y el sol) anticipó la negativa respuesta de la tarotista.

“A ver, Festival de Viña del Mar. Súper, a ver, no malo, pero como parejo, para no ser muy... como muy parejo”, señaló Katy, quien aseguró que tras la bajada del humorista “como que no va a haber nada que llame la atención, nada que trascienda”.

“Ahora, se bajó Yerko, lo tengo claro, y difícilmente vaya a haber otro comediante, artista, que pueda suplantar a Yerko. Pero, raya para la suma, sale el sol”, explicó la mentalista, quien pese al mal augurio, enfatizó en que “va a ser un festival piola, un festival tranquilo”.

“A lo mejor le van a faltar algunos detalles, no veo que se baje nadie más. Pero nada si que uno pueda decir: ‘Ah, qué bueno estuvo este festival’. No. Va a cumplir. Va a ser planito”, cerró su pronóstico Szabo.