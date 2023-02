“Sería demasiado riesgo”: Felipe Parra descarta presentarse en el Festival de Viña que sigue buscando opciones para reemplazar a Yerko Puchento

El imitador Felipe Parra confirmó este lunes que luego de iniciar conversaciones con la organización del Festival de Viña del Mar para reemplazar la rutina de Yerko Puchento decidió bajarse del evento debido a que “en este momento sería demasiado el riesgo” de presentarse en la Quinta Vergara.

La noticia de una posible llegada de Parra al Festival en lugar del renunciado Daniel Alcaíno las había dado el propio imitador en sus redes sociales, quien pocas horas después de hacerlo, decidió desechar la opción debido al poco tiempo que tenía para preparar una rutina para Viña y la necesidad de “pulirme un poco más” para presentarse en la Quinta Vergara.

“Quizás hubo un error de comunicación mía, no debí haber contado esto antes de haber tomado la decisión. La realidad de las cosas es que a mí me contactó alguien que lleva a artistas al Festival de Viña y él me propuso como opción”, argumentó en Tiempo X el humorista, quien horas antes había dado la noticia en lahora.cl.

Los motivos de Parra

“No era mi intención que se viralizara tanto esto, hice una publicación súper indirecta que había recibido un llamado súper importante y no lo confirmé justamente porque tampoco es algo que haya estado asegurado”, afirmó.

“Por razones lógicas es muy poco tiempo, me falta pulirme un poco más y con más preparación tomar un desafío como este. Yo lo conversé con mi equipo y llegamos a la conclusión que no. En este momento sería demasiado el riesgo y no tendría tampoco el tiempo de preparar algo a la altura de lo que significa el festival”, explicó.

De todos modos, y pese a su respuesta negativa, el humorista no descarta, a futuro, llegar al escenario de la Quinta con su propuesta de humor.

“Estoy agradecido de que haya sonado mi nombre y a trabajar este año para poder estar con más seguridad y con una rutina mucho más pulida al festival que me inviten el próximo año”, dijo.

Otras opciones para el Festival de Viña del Mar

Con la bajada de Parra, la organización festivalera ya apunta a otras opciones para reemplazar el humor de Yerko Puchento, y que serían un par de duplas de humoristas.

Según reveló lahora.cl, los nombres de “Melón y Melame” y “Mystic Changos”, el dúo compuesto por el comediante Rodrigo Salinas y Pablo Astorga, serían las opciones que los encargados del Festival “estarían evaluando” para llegar a Viña.