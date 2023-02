“Si a mí me reemplaza Julio César...”: Neme arremete contra Canal 13 en defensa de Tonka

El periodista José Antonio Neme volvió a la carga contra Canal 13, tras la entrevista que los animadores de “Tu Día”, Priscilla Vargas y José Luis Repenning realizaron a Tonka Tomicic -debido a la situación judicial que afecta a su marido Marco Antonio López y que la salpicó a ella directamente- señalando que fue “un tremendo error”.

“Me parece un tremendo error del canal, y lo voy a volver a decir. Un error de ella y del canal, que hayan puesto a Priscilla y a Repe a entrevistarla a ella, que son los que la reemplazaron en el programa”, lanzó de entrada y sin filtro.

Además, agregó: “Si a mí me reemplaza aquí Julio César Rodríguez, después vengo aquí a darle una entrevista y Julio César me dice ‘¿tú crees que el canal te maltrató?’. ‘Bueno sí, tú me reemplazaste’”.

El reclamo del periodista es directamente contra Canal 13, puesto que la entrevistaron en el mismo programa que la reemplazó y a su gusto, ahí radicaría el principal problema.

“Sacarte de un programa de televisión de la manera que la sacaron a ella.. ¿contesta alguna pregunta con respecto a la naturaleza de las joyas? No, no lo hace, tampoco se lo iban a preguntar”, sentenció.

La respuesta de Tonka

En aquella entrevista, donde confesó que estaba separada de Parived, también se refirió a los descargso realizados por José Antonio Neme en Mucho Gusto, quien usó su tribuna de Mega para acusar a Canal 13 por el poco apoyo que al menos públicamente habían manifestado entregarle a una de sus principales figuras.

“Yo creo que Tonka ha sufrido un maltrato mediático desde su propio canal y me hago responsable, aunque esto me... es lo que yo pienso, no lo conversé con ella ni nada, es una opinión absolutamente personal. Creo que su canal no fue muy leal con ella, y ella fue muy leal con el canal”, aseguró sin filtro el periodista.

Consultada sobre estos dichos, Tomicic dijo que “ese es José Antonio. Yo sé que nace desde su corazón, pero cuando llegó esta carpeta filtrada (de la investigación del caso relojes vip robados) fui al cuarto piso, hablé con los ejecutivos, les dije lo que pasaba y siempre he tenido apoyo. Y cuando me han pedido estar al aire, yo he estado al aire”.