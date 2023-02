Exdirector del Festival de Viña pide suspender evento porque esta edición “es tan mala como el actual gobierno que tenemos”

Un lapidario diagnóstico entregó esta semana el exdirector del Festival de Viña del Mar, Sergio Riesenberg, quien en entrevista con el programa “Sígueme y te sigo” recomendó no realizar el evento artístico debido a los actuales problemas del país y, de paso, lo comparó con el Gobierno de Gabriel Boric.

El otrora director del espectáculo afirmó que los desastres naturales ocurridos en el sur de Chile, con los incendios forestales, es un elemento que los organizadores del Festival debieron considerar para bajar el show, tal como aconteció en 2010, cuando se canceló la última noche festivalera debido al terremoto del 27 de febrero.

Las dudas con el Festival de Viña del Mar

“Yo creo que hay dos posibilidades. Una, que no se haga. Con un país en las condiciones que está en Chile, ardiendo, con lo que acaba de vivir Viña, donde hay posibilidades de que esto vuelva a ocurrir, yo no lo haría porque el país no está preparado para cantar y bailar. Las cosas tienen su momento y su oportunidad”, inició Riesenberg, quien de todos modos planteó una segunda opción, en caso de realizar el festival.

Sergio Reisenberg fue invitado a "Sígueme y te sigo". Fuente: TV+.

“Bueno, yo lo suspendería. Y si yo hubiera hecho otra cosa, en caso que haya que hacerlo, yo voy con puros artistas chilenos. Solamente chilenos. Y a los artistas internacionales (debido a que el show se emite en otros países) los traigo al jurado y los hago cantar tres canciones, como lo hacía yo. Siempre hay posibilidades. Acuérdense que el 2010 hubo un terremoto y no hicimos la última noche del Festival. Entonces, hay razones de fuerza mayor”, explicó.

Respecto de la renuncia de Mauricio Correa, el director televisivo explicó que habría tomado la misma decisión que el ahora exhombre fuerte de Canal 13.

“Yo haría lo mismo que él, también renunciaría. O sea, entre el despelote que esto significa y bajo las circunstancias que vive el país, yo no hubiera dirigido el Festival. Hace mucho rato que hubiera renunciado”, señaló, al paso que insistió en que “Chile no está para hacer un festival de proyección internacional.

“Creo que Chile no está para hacer un festival de proyección internacional. Chile tiene otras prioridades, Chile tiene que resolver otras cosas antes de hacer un festival. Tú no puedes hacer un festival con la gente que se le están quemando las casas, que no tienen qué comer, que no hay agua, que se echa a perder el avión y hay que traer un repuesto. No, hay otras prioridades. Chile está viviendo otro tipo de situaciones”, enfatizó Riesenberg, quien comparó las problemas de la organización del Festival de Viña con la gestión del actual Presidente Gabriel Boric.

“Y si me permites decirlo, el festival es tan malo como el actual gobierno que tenemos, es evidente, estamos improvisando. Yo le tengo una gran simpatía a Boric, creo que está lleno de buenas intenciones, pero hay que llevarlas a cabo”, cerró.