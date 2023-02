“Es hilarante”: Daniel Alcaíno reveló detalles de la rutina que no pudo hacer en Viña 2023

Como ya todo el mundo sabe, el comediante Daniel Alcaíno se bajó del Festival de Viña 2023. Por lo mismo, muchos se preguntaron cómo iba a ser su rutina que no llegamos a ver. Lo cierto es que esta mañana decidió entregar detalles de la performance que exhibiría en la Quinta Vergara.

Este jueves, el intérprete de Yerko Puchento fue entrevistado en Contigo en la mañana, de Chilevisión. Pero antes de hablar de su fallida presentación en la Quinta Vergara, se refirió a la feroz pifeadera que recibió en un show que realizó en Puente Alto.

“Hubo muchas cosas que ocurrieron ese día, como que no se pudo hacer una prueba de sonido, una prueba de pantalla. De hecho, la gente que estaba a los costados no veían las pantallas (...) pifiaban también porque se acoplaba el sonido, pero la gente que estaba adelante atendía el cuento. Y no fueron 13 minutos, fueron 45″, aclaró en dicho programa matinal, tal como consigna La Cuarta.

Por otra parte, el actor reveló que “la misma rutina la hicimos en Chile Chico, la animaba Julio César Rodríguez y estuvo buena”.

Fue ahí que el animador Julio César Rodríguez intervino para contar que “hay una parte que es hilarante de la rutina. ¿Ibas a subir a la Quinta Vergara la imitación que haces de Boric?”.

Daniel Alcaíno: “Sí, obviamente que sí. Era un discurso”, respondió el artista.

JC Rodríguez: “Sí, son 12 o 15 minutos hilarantes”.

Daniel Alcaíno: “Tú me sugeriste que lo adelantáramos, y lo adelantamos para que fuera en los primeros 5 minutos. Estábamos tomando sugerencias, la idea era llegar afinados a Viña. Le dábamos a Boric, a Piñera, al Rechazo, al Apruebo. Era una rutina súper transversal, pero para adultos”.

[ LEE TAMBIÉN: “Me causa curiosidad...”: Fabrizio Copano se refiere a baja de Yerko Puchento de Viña ]