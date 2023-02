“Nunca vimos una imagen pública de ellos”: revelan quiebre de la relación de Mane Swett y Julián Elfenbein

Este miércoles, en la emisión de un nuevo episodio del programa de farándula “Zona de estrellas”, se dieron a conocer detalles desconocidos del final de la relación amorosa entre María Elena Swett y Julián Elfenbein.

Si bien la pareja mantuvo en un estricto anonimato su romance, que se inició hace varios meses cuando la actriz y el animador coincidieron en las grabaciones del programa “¿Quién es la máscara?”, de CHV, donde Elfenbein era el conductor y Swett, una de las jurados del espacio, su relación estuvo en la mira de los programas faranduleros, quienes frecuentemente entregaron antecedentes de su relación.

El quiebre de Julián Elfenbein y Mane Swett

Como una romántica cita en un restaurante capitalino, donde la pareja fue captada por otros visitantes del lugar, o los frecuentes emoticones de corazones que Elfenbein le ponía a las publicaciones de Swett en redes sociales.

Sin embargo, anoche se confirmó que ambos pusieron un punto final a su amorío, luego de una serie de pistas que entregó la actriz en sus redes sociales y eventos personales donde asistió en solitario.

“Lo que me da pena es que nunca pudimos ver una imagen pública de ellos, eso me da lata. Yo ruego para que vuelvan y así poder tener esa imagen”, señaló la panelista del espacio de Zona Latina, Cecilia Gutiérrez, quien aportó algunos datos del inicio del romance y posterior quiebre.

“Andaban muy cercanos en las grabaciones (de ‘¿Quién es la máscara?’) y fue él quien empezó a dar luces en redes sociales, a ponerle corazoncitos en los posteos. Ella más rescatada al momento de contestar”, señaló la periodista, que reafirmó la ruptura luego de un posteo de la actriz (‘ganas de mandarme un #Shakirazo no me faltan’), donde usó la canción que Shakira le dedicó a su exmarido, Gerard Piqué, para deslizar sus desencuentros con el periodista (‘sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está pa’ novato’, una loba como yo no está pa’ tipo como tú'), y su más reciente presencia en el matrimonio de Belén Soto, donde habría ido en solitario.