Pancho Saavedra revela que entrevista en “De tú a tú” le provocó crisis de pánico al reconocer su orientación sexual

Esta noche “Socios de la parrilla” tendrá como invitado al animador del Festival de Viña del Mar Martín Cárcamo. En este capítulo junto a Pancho Saavedra recordarán la entrevista en el programa “De tú a tú”.

El también rostro de Canal 13 confesará que precisamente el capítulo favorito de su programa fue aquel donde entrevistó a Pancho Saavedra, en 2021.

Al respecto, Saavedra estará de acuerdo en lo importante que fue ese programa para él a la hora de reconocer su orientación sexual.

[ “Va a quedar para el resumen del año”: Titi García-Huidobro sufrió coqueto lapsus en entrevista a Eduardo de la Iglesia ]

“El ‘De tú a tú’ me ayudó a sacarme una mochila de encima. Todo el mundo sabía, pero yo iba a los programas de TV y decía ‘No me preguntes de mi vida íntima ni de mis relaciones’. Yo tenía mucho miedo, pero son los miedos heredados, mochilas que a lo mejor traen los viejos. Y cuando hice el programa de verdad me dio una crisis de pánico, fue la primera vez que hablaba con tanta naturalidad. Yo creo que fue un antes y un después hacer esa entrevista contigo”, señalará Pancho.