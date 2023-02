“Tiene ver con lo que quiero proyectar”: Carmen Zabala, Leonor Varela y Anna Balmánica reforzarán la moda circular en Gala del Festival

Confiadas en que sus prendas reforzarán la promoción de la moda sostenible, las actrices Carmen Zabala y Leonor Varela, y la artista queer Anna Balmánica, se presentarán este viernes en la Gala del Festival de Viña con una serie de prendas de lujo de segunda mano.

La propuesta del trío para la “Noche Cero” del evento festivalero llega de la mano de una alianza con tiendas Paris, que les facilitará una serie de vestidos de lujo de segunda mano seleccionados en conjunto con la productora de modas Natalia Schwarzenberg, con los cuales buscarán focalizar el concepto de moda circular, que busca evitar generar residuos textiles.

Las propuestas para Gala del Festival de Viña

En el caso de la actriz radicada en Estados Unidos, esta no será su primera experiencia en la Alfombra Roja, ya que Varela ha participado previamente en el evento. Con todo, considera que esta nueva edición “tiene un propósito diferente”.

“La vez anterior fue muy especial, porque poco antes había fallecido mi hijo. Esa vez, abrimos la Alfombra Roja con mi marido, y la verdad es que lo sentí como un abrazo y un momento muy emocionante. Ahora, cuando Paris se acerca a mí para esta Gala, la verdad es que me hizo mucho sentido”, reveló Leonor, quien asume su liderazgo mediático en favor de los temas medioambientales.

“Me importa tener un rol activo en el tema del medioambiente, y creo que la moda circular y el cambio profundo que tenemos que hacer en cuanto a cómo nos vestimos y a cómo estamos consumiendo nos involucra a todos”, comentó.

Su colega de tablas, Zabala, hará su debut en la Gala y lo hará con un vestido vintage, de segunda mano, y con personalización en Parislab.

“Esta invitación que me hizo Paris me parece muy buena, porque todos debemos apoyar a hacer más sustentable la vida de la ropa. Este es un tema que me interesa bastante, porque soy muy trapera, pero de ropa de segunda mano, de ropa vintage. Esta temática me encantó y tiene mucho que ver con lo que quiero proyectar”, explicó.

Cabe recordar que la selección de prendas para Varela, Zabala y Balmánica se realizará en conjunto con la productora de modas Natalia Schwarzenberg y, una vez finalizado el evento, dicho vestuario podrá ser adquirido por cualquier persona como ropa de segunda mano en tiendas Paris, que hace poco más de una década viene impulsando la moda circular con una serie de iniciativas que buscan evitar la generación de residuos textiles.

A le fecha cuentan con un servicio de venta, compra de segunda mano, reparación, personalización e intercambio de ropa, a los que suman iniciativas de reciclaje como el “Ropa x Hogar” o “Ropa x Ropa”, qie ha permitido reutilizar más de mil toneladas de ropa.