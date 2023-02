“Para que me miren feo...”: José Antonio Neme asume que podría no asistir a la Gala de Viña 2023

Bien sincero, José Antonio Neme reveló esta mañana en Mucho Gusto que estaría dudando de asistir a la Gala de Viña 2023, debido a los comentarios que podría recibir de otros famosos.

Según reveló en el matinal de Mega él estaría pensando en quedarse en su casa mirando la gala festivalera, en vez de estar ahí mismo. La razón la dijo él mismo: “Tengo una personalidad muy complicada y tengo pocos amigos en esta industria. Yo ya no estoy para que me digan ‘no me miró, no me saludó’. ¡No me interesa!”.

Neme explicó que estaba dudando de la decisión de asistir, pese a que su traje ya está confeccionado por Sergio Arias, tal como consigna Página 7.

Como ya se ha informado en varios medios, la idea es que este año los famosos se vistan con algún elemento relacionados con el cuidado del medioambiente, por lo que se espera que todos sorprendan con sus trajes.

Karen Doggenweiler y Rodrigo Sepúlveda, también rostros de Mega, ya confirmaron su participación en la alfombra roja. Y aunque Neme aseguraba que iba, ahora lanzó unas declaraciones que hacen pensar lo contrario.

“Me declaro en reflexión. Había llegado hoy día muy decidido a bajarme de la gala y dije bueno, la Karen ya está en Viña, pero a medida que avanza este programa no puedo afirmar que voy a ir”, aseguró jugando al misterio.

De hecho, recalcó que rechazaba las polémicas que se pudieran generar: “Para que me miren feo, si la Tonka dijo, si la Priscilla dijo, si el otro fue o vino… ¡Si están todos con la piel tan hipersensible!. Si empiezan con esa pequeñez me quedo en mi casa”.

Además, aseguró que pese a que se sentía en reflexión y no sabía si ir o no, dejó en claro que consideraba que el público estaba siendo marginado del evento, pues de ir, querría poder saludarlos.

