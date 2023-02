Resucitan tuits de Belén Mora: “Si yo fuera a ese festival y me pifiaran me los pasaría por ahí mismo”

El martes 21 de febrero, luego del mexicano Alejandro Fernández, se presentará la actriz y comediante Belén Mora. Ante esto, hubo usuarios que comenzaron a indagar en sus publicaciones antiguas y las viralizaron. Al parecer la exMorandé con Compañía no simpatizaba nada con el certamen.

“Si hay algo que me fastidia es el Festival de Viña, porque es como la cultura fascista en acción, parece Coliseo romano pero lleno de fachos odiosos”, escribió durante una presentación del año 2020.

Pero no sólo ese: “Mírenlos, pifian como si fueran los dueños del show, si yo fuera a ese festival y me pifiaran me los pasaría por ahí mismo”.

🔴 #URGENTE | BELEN MORA, EN LA MIRA: Usuario de redes sociales viralizaron durísimos tweets de la comediante en contra del #FestivaldeViña, a sólo días de su presentación en dicho evento. pic.twitter.com/nOHVO82cTl — El Nacional Diario 📰 (@ElNacional_CL) February 16, 2023

Cibernautas reaccionan

Ante estas publicaciones los usuarios de Twitter reaccionaron de inmediato: “Será hermoso cuando la pifien”; “Esperando para pifiar!”; “Se le vienen las pifias y me voy a reír”; “Todo mejora y parece mejor si te ponen 50 palos encima de la mesa”.