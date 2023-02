“A lo mejor sí es estrés”: Lucila Vit debió ser hospitalizada de urgencia por culpa de un virus

Un complicado fin de semana vivió la modelo e influencer argentina Lucila Vit, quien debido a fuertes dolores estomacales debió ser internada de urgencia en una clínica capitalina.

Un fulminante virus habría sido el detonante del malestar de la transandina, quien debió ser trasladada por su pareja, el retirado futbolista Rafael Olarra, hasta el recinto médico en compañía de su hija Agustina, de sólo 10 meses.

Las complicaciones de Lucila Vit

“Me dieron suero y, como estoy dando pecho, me recetaron remedios aptos para la lactancia. Estoy en la casa ahora, pero me recomendaron que si hoy domingo me sentía mal, me debería hacer una serie de exámenes. Sin embargo, ya estoy muchísimo mejor”, reveló este lunes la mediática en entrevista con lun.com, donde contó de los desconocidos síntomas que la llevaron al hospital.

“El sábado, tipo 7 de la mañana, me dieron unos dolores de panza muy fuertes y vomité. Todo el día estuve muy débil y yo me repetía: ‘Estoy bien, estoy bien’, como si fuera una súper heroína. Sin embargo, estuve toda la tarde acostada, no podía estar parada ni un segundo, estaba muy débil. Llegó un momento en que Rafa (Olarra, su pareja) me dijo: ‘Vamos a la clínica a ver qué es, quizás es algo más grave’. Partimos con mi hija Agustina de 10 meses y Rafa, porque estábamos los tres solos”, relató Lucila.

“Él (Olarra) me decía que nunca me había visto así. Le pude dar pecho a mi hija acostada y el doctor me dijo que soy parte del 30% que continúa con la lactancia hasta que la guagua es tan grande. Pero me encanta hacerlo, tengo un top (sostén) para dar pecho que es como un manos libres, por ejemplo, mientras me maquillo para grabar algo, me voy sacando leche y entre medio, voy a entrenar”, recordó la influencer, quien descartó que lo suyo haya sido un contagio por covid-19.

Rafael Olarra mostró en sus redes sociales la recuperación de Lucila Vit. Fuente: Instagram @lucilavit.

“Posiblemente era otro virus, porque hay muchos dando vuelta, producto de alguna comida que me cayó mal. Quizás, algún pescado, pero lo raro es que como súper sano, entonces, como que descarté eso. Pero también el virus pudo estar en el agua. Aparentemente, no es nada infeccioso, porque ya estoy mucho mejor”, señaló la argentina, quien asume que su malestar pudo originarse por algún cuadro de estrés debido a las obligaciones que ha tenido que enfrentar estos últimos meses en compañía de su bebé.

“Mi papá es médico y lo primero que me hice fue llamarlo y me preguntó si había pasado por algún momento de estrés. La verdad, estoy súper tranquila; aunque estoy con poca ayuda con mi bebé, ya que la chica que la cuidaba no puede venir más y es complicado depositar la confianza en alguien para que cuide a Agustina. Estamos en esa búsqueda que no es tan fácil. Además, se fue mi hermano a Rosario, Argentina, después de un mes, y estoy con harto trabajo debido a que debo cumplir con los auspiciadores y con las reuniones”, dijo.

“A lo mejor sí es estrés, es difícil identificar qué pudo haber detonado todo esto. Hoy trato de respirar hondo y no tomarme las cosas de forma tan grave. Pero soy demasiado responsable, lo que es muy bueno, pero también es malo, ya que tengo que entender que no puedo hacerlo todo”, finalizó.