“Es gente que no me quiere”: Alejandro Fernández desmiente presentación en estado de ebriedad

El cantante mexicano Alejandro Fernández se refirió a los últimos videos que se viralizaron en Internet respecto a una errática presentación que habría tenido bajo los efectos del alcohol en la ciudad León, en México, lo cual habría encendido las alertas, debido que no es la primera vez que se ve en malas condiciones. Ante esto, prefirió bajarle el perfil y aseguró que aprendió la lección.

Fue durante la conferencia de prensa que los artistas realizan un día antes de subirse al escenario de la Quinta Vergara, que el hijo de Vicente Fernández respondió a la consulta si estaba o no en estado de ebriedad.

“Pienso que corren muy rápido los chismes. Era mi primera presentación que tenía en el año, estaba muy contento y tenía cerca dos o tres meses que no había había probado alcohol”, señaló, como dando a entender que no fue la cantidad de alcohol lo que bebió lo que lo habría dejado en ese estado, sino más bien otros factores, como el estrés o la tristeza por la pérdida de su padre, quien falleció en diciembre del 2021.

Recordó a su padre y empezó a llorar

“La verdad que todo se empezó salir de contexto, gente que no me quiere es la que sube esos videos. Usaron los únicos momentos donde me veía remal, fue una cosa que aprendí, que sucedió en mi vida me ha pasado ya me ha pasado dos veces, pero me sirvió”, señaló.

Según explicó, las razones que lo hicieron verse de manera errática fueron más bien emocionales, puesto que vio a su hijo cantar y recordó a su padre, lo cual hizo aflorar sus emociones a flor de piel.

“Me ganó la emoción, me recordó a mi padre y empecé a llorar. Lloré como un bebé por todo el recuerdo y me quedé con los ojos hinchados”, explicó.

Sin embargo, reconoció que la situación que lo dejó muy mal parado “me va a ayudar para no repetirlo”. afirmó, con algo de carraspera en la garganta.