Prepárate Viña: Graban a Alejandro Fernández en evidente estado durante concierto en México

El cantante mexicano Alejandro Fernández, fue grabado en evidente estado de ebriedad durante un concierto en su país, lo que enciende las alertas para lo que será su próxima presentación en el Festival de Viña 2023. Esto, porque días atrás la tarotista Vanessa Daroch predijo “exceso de alcohol” en un cantante extranjero, por lo cual podría surgir “una pequeña polémica” en torno a la bebida.

“Alejandro Fernández es carta segura. Él viene a jugar, a pasarlo bien a enamorar”, señaló, durante una transmisión online con José Miguel Viñuela en el live “Desde mi cocina con la Nené. Ahí, le llegó una visualización, respecto a lo que podría ocurrir con el mexicano.

“Cosas que me llegan mientras tiro las cartas. No sé si el día que cante o después...una polémica chiquitita va haber con él. Quizás al otro día, pero no va con su show, va con él. No sé si sea con su apariencia, algo va a pasar...estaba distinto, extraño, algo así”, trató de descifrar, ante la intriga de Viñuela y la Nené.

Palabras que cobran sentido, tras el video viralizado donde se ve errático, tambaleando con frecuencia, dificultad para terminar las canciones y una pronunciación muy común del exceso de copas.

“Todos sus demonios lo están dominando”, “Pagar para verlo borracho, nunca”, “Las adicciones no perdonan” y “Su papá estaría decepcionado de verlo así”, fueron parte de los comentarios que dejaron sus seguidores en el ciberespacio.

¿Cuándo en el Festival de Viña?

El hijo de Vicente Fernández tiene fecha para subirse a la Quinta Vergara el martes de 21 de febrero, abriendo la noche. Cerrará el grupo nacional Los Jaivas, con un humorista aún por confirmar, aunque se especula que podría ser el personaje Yerko Puchento, interpretado por el actor Daniel Alcaíno.

Otra fecha que suena para el comediante, podría ser el lunes 20, junto a Maná y un artista por confirmar, que según sus propias palabras, sería Beto Cuevas.