“No escribí eso”: Belén Mora aclara polémicos tuits contra el Festival y recalca que “no me vendí”

La comediante Belén Mora, ad portas de presentarse en el Festival de Viña del Mar, salió a desmentir los polémicos tuits que se viralizaron en redes sociales, donde ella, supuestamente criticó el certamen viñamarino por “fascista” y “facho”. Ante esto, aseguró que esas palabras no salieron de su boca ni tampoco de su pluma, porque quienes la conocen saben que ella hubiese usado términos mucho más “peyorativos”.

“Respecto a los tuits, es muy chistoso eso porque quienes me siguen, pueden comprobar que mi manera de escribir es diametralmente opuesta a utilizar términos como ‘cultura fascista’ y ‘coliseo romano’. De la forma de ser que tengo, habría usado términos mucho más peyorativos”, señalando de manera tajante que “No escribí eso”.

“Cobré lo que valgo”

Además, respecto a las críticas que se habría “vendido”, debido a las supuestas críticas que había realizado al festival, señaló que “no me no me vendí por plata. Cobré lo que valgo por mi trabajo, pero no me pagaron 70 ni 100 millones”, aclaró, señalando que si hubiése recibido tal cantidad de dinero habría hablado con la prensa “empelota y ebria”, bromeó.

“Si me hubiesen pagado 70 millones, estoy en pelota parada acá y ebria. Ebria. Pero eso. Enfrento las críticas por como son, críticas. Twitter es simplemente un millón de personas. No es la vida, las redes sociales y lo único que importa es cómo reaccione la Quinta, el resto que hable lo que quiera”, aseguró.

Finalmente, resaltó que ella no habla de política, por lo tanto en su rutina no habrán temas alusivos a los últimos acontecimientos ocurridos a nivel país.

“Me causa mucha curiosidad, porque nunca hablo de política. Tengo opiniones, pero en mi stand up no hablo de política. Lo que pasa es que tengo opinión”, aclaró.

Su show está agendado para la noche del martes 21 de febrero, junto al mexicano Alejandro Fernández y la banda nacional Los Jaivas.

“Estoy preparando la rutina que voy a mostrar mañana hace cuatro años. Hemos probado esta rutina en todo tipo de público, no voy a cambiar ninguna coma”, explicó, debido a unas pifias que se escucharon en el Festival de Limache, en la parte final.

Incluso, aseguró que dirá un par de garabatos, pero bien escritos.

“Lo voy a dar todo, le informo al señor Campusano que voy a decir un par de groserías muy bien escritas”, sentenció.