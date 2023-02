“Yo hubiese cobrado en UF”: Belenaza le subió los bonos a Diego Urrutia por aceptar reemplazar a Yerko Puchento

Es un hecho, varios humoristas nacionales están impresionados con la apuesta del joven Diego Urrutia, comediante de TikTok que aceptó el desafío de presentarse esta noche de lunes en el Festival de Viña 2023. Esto luego que Daniel Alcaíno desistiera de llevar a su personaje Yerko Puchento ante un público tan joven.

“Apenas hubo una leve posibilidad de venir al Festival, me puse a trabajar en la rutina, pero por si acaso. Me puse a ordenar la rutina que tengo y a ver qué podía decir de Viña. Lo que más he hecho es tratar de que sea lo más efectivo posible, los mejores chistes. He estado muy concentrado ensayando, viendo si sale algo nuevo”, dijo Urrutia en la conferencia de prensa que ofreció el domingo.

Sin embargo, esta mañana fue el turno de Belén Mora, más conocida como Belenaza, quien se enfrentó a las preguntas de la prensa que le preguntó sobre varios temas y en particular por cómo evaluaba la decisión de su colega que reemplazará a Yerko Puchento.

Fue ahí que la ex Morandé con Compañía defendió a brazo partido al hombre que se enfrentará al monstruo de la Quinta Vergara. “Primero, no me siento con la capacidad de evaluar a mis compañeros. Sí, los admiro a todos y cada uno de ellos. En este minuto el que más admiro es a Diego”, dijo de entrada.

De hecho, la valentía de Urrutia la impresionó, porque indicó que “si a mí me hubiesen ofrecido eso (reemplazar a Yerko), hubiese cobrado en UF, que me paguen lo que le pagan a Martín y María Luisa por tres”.

“Lo que va a hacer Diego es de una valentía muy grande. Que bueno que estén siendo considerados los Tiktokers, porque arrastran un público muy grande. Necesitamos pasarlo bien y necesitamos cagrarnos de la risa un rato”, dijo Belenaza a los periodistas presentes.

