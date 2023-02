“Me dijeron viejo verde”: Repenning aclaró funa que le hicieron tras decirle “mijita rica” a Tini

Publimetro fue a conversar con la pareja de animadoras del matinal Tu Día, José Luis Repenning y Priscilla Vargas, quienes se encontraban almorzando en la estupenda terraza con vista al mar del Hotel Sheraton Miramar, como lo han hecho todos estos días.

Amablemente accedieron a conversar con Publimetro y respondieron todas nuestras dudas, una de ellas, la que tenía que ver con la tremenda funa que vivió anoche sin querer queriendo el galán maduro que conduce el matinal de Canal 13.

Esto porque a la cantante Tini le empezaron a gritar “mijita rica” en un momento de su presentación, como ella no entendía, le preguntó al público y José Luis, caballerosamente quiso explicarle lo que estaban diciendo.

“La gente empezó a gritar miita rica, entonces ella no entendía, se me acercó y yo le dije lo que estaban gritando”, explicó el periodista, pero su noble acción fue muy malentendida por el monstruo del Festival de Viña, que le empezó a gritar de todo al galán de las cuatro décadas.

“Oviamente me molestaron, me dijeron viejo viejo verde, pero fue muy simpático. Me sorprendió, me puso el micrófono y la verdad es que hice de traductor”, dijo Repe, pese a que el pobre ya se había puesto de todos colores por el impass que vivió con el público.

[ LEE TAMBIÉN: Guerra en redes: funan a Reppenning por explicarle a Tini que galería de la Quinta Vergara le gritaba “mijita rica” ]