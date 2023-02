“¿Qué se creen?”: Berta Lasala trató de “ordinarios” a organizadores del Festival para defender bajada del show de Daniel Alcaíno

Berta Lasala criticó este lunes a los organizadores del Festival de Viña del Mar por cambiarle las condiciones a su expareja, el actor Daniel Alcaíno, quien se finalmente retiró del evento debido al reemplazo de los artistas que debían estar junto a él en la jornada del pasado martes en la Quinta Vergara.

En su momento, y a pocos días del inicio del Festival, el comediante que iba a presentar su show de Yerko Puchento en el principal escenario de Viña anunció su bajada del espectáculo luego que los organizadores decidieran reemplazar al grupo mexicano Maná con las cantantes argentinas Tini Stoessel y Emilia Mernes, un cambio que Alcaíno consideró perjudicial para su rutina, más enfocada a un público adulto.

De ese tema comentaron ayer en el programa “Milf”, de TV+, donde Lasala se desahogó por lo que, a su juicio, fue una decisión improvisada de los encargados del Festival de Viña.

Berta Lasala defendió a Yerko Puchento en el programa "Milf". Fuente: Tv+.

La defensa de Berta Lasala

“Monserrat (Álvarez) y el Julio César (Rodríguez) le dijeron (a Alcaíno en una entrevista previa a la noche en que el humorista debió presentarse en la Quinta Vergara con su espectáculo, que finalmente mostró en el Casino Enjoy) que encontraban el colmo que no haya ido porque el show en Viña estuvo increíblemente bueno”, señaló la expareja del actor.

“Se lo perdieron ellos, por mal organizados, festival mal organizado y ordinarios”, afirmó la actriz, quien justificó la decisión del humorista en el inesperado cambio de condiciones de la organización.

“Lo invitaron a una fiesta y después cambiaron las reglas de la fiesta. Entonces, lo invitaron a una fiesta con gente de su edad, y después lo mandan a una fiesta con cabros chicos donde su humor no se iba a entender, lo entiendo absolutamente. Estoy con él. Le deseo mucha suerte al que va a ir hoy día (martes), pero Daniel es un gran artista y se lo perdieron. ¿Qué se creen?”, arremetió.

“Pero además que si te invitan a una fiesta y después te cambian las condiciones, el que te invitó a la fiesta es el que está equivocado. Él es muy bueno y la va a ir regio siempre”, complementó la actriz, quien además cuestionó a los críticos de Alcaíno que argumentaron que su ex se acobardó de ir a la Quinta Vergara.

“Decir que una persona se acobarda, es más cobarde, porque es un actor que ha demostrado con creces que no se acobarda. A él no le duele, pero a mí me pica. Está bien que no haya ido. Y va a ir alguna vez a Viña”, finalizó.