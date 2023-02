Rodrigo González responde a críticas de Belén Mora deseándole éxito en Viña: “La vas a romper wachona”

Con una particular reflexión, el humorista Rodrigo González salió al paso de la irónica publicación que realizó en redes sociales su colega Belén Mora para destacar el triunfo del humor de Diego Urrutia en la jornada de este lunes en el Festival de Viña del Mar.

Mucha polémica hubo en las horas previas al debut de Urrutia en el escenario de la Quinta Vergara, donde llegó luego que Daniel Alcaíno decidiera bajar su show de Yerko Puchento debido a que el público que estaría en la jornada del 20 de febrero sería mayoritariamente juvenil, un target alejado de la audiencia mayor del actor.

La respuesta de González a Belén Mora

En ese contexto fue que el standupero lapidó en la previa, el show de Urrutia, afrmando que “el tema es que los tiktoker haciendo stand up (...) siento que no hacen stand up. Perdón que lo diga, pero es como un humor como una hamburguesa (...) queda claro lo que es una hamburguesa, el público no es tonto”.

Y si bien, posteriormente reculó en sus críticas, afirmando que se había equivocado con sus dichos (“injusto con un talento como tú, humilde y trabajador. Toda la luz para tí, Diego. Que mi estupidez no nuble tu trabajo. Te irá la raja, perdón, perdón”), la postura inicial de González fue cuestionada por Mora, quien aprovechó su cuenta de Instagram para felicitar a Urrutia y, de paso, ironizar con su experimentado colega: “Tremendo. La hamburguesa más rica”.

Esa publicación fue la que salió a responder el standupero, quien más allá de ampliar la polémica, y según informó este martes lahora.cl, quiso poner la pelota al piso para darle sus buenas vibras a la comediante.

“¡Soy pesá! Te quiero y hooooooy (martes) la vas a romper wachonaaaaaaa”, señaló González, dejando en el pasado su polémica con Diego Urrutia y cerrando cualquier atisbo de polémica con Belén Mora.