“¡Dije tremendo show!”: Fabrizio Copano quedó impresionado con comediante que le dejó la vara alta en Viña 2023

Fabrizio Copano compartió hace unos minutos con los periodistas que cubren el Festival de Viña del Mar 2023. En la instancia habló sobre sus colegas que ya han pasado por la Quinta, como Belén Mora y Diego Urrutia, pero se refirió a una en especial que le llamó mucho la atención: Pamela Leiva.

“Mira a mí lo que más me puso presión, así como viéndolo desde la casa, fue la Pamela Leiva. Porque como que dije ‘oh, ¡tremendo show!, qué fiesta trajo a la Quinta, y eso me hizo como decir ¡pucha, tengo que aprenderme los chistes!” , aseguró.

Agregó que eso le hizo ponerle las pilas “en el sentido de que quiero dar un show yo también, que sorprenda yo también y sea grande”, refiriéndose al show de Pamela Leiva.

En esa misma línea explicó que la presentación de la exchica reality “me pone presión para bien, me alegra que suceda eso y en general, claro que uno va haciendo ajustes, pero no te diría que lo que vi anoche (Belén Mora) me hizo como que hoy tengo que cambiarlo todo. No, porque creo que los contextos son distintos, las noches son distintas”, aseguró

¿Qué podremos ver esta noche?

Copano también fue consultado sobre cómo será su show y qué espera de su propuesta a lo cual contestó que: “Nosotros también venimos con nuestra propuesta y si nuestra propuesta falla también es parte de la experiencia de Viña. Pero obviamente queremos minimizar los riesgos de falla, queremos que la gente se cague la risa, que lo pase súper bien”.

“Siento que hay buena onda hacia lo que venimos haciendo, así que quiero traerla de vuelta y que la gente diga ‘este hueón hizo la pega’. Eso es lo que quiero entregar y es lo que me tiene más presionado, estar a la altura de las expectativas”, finalizó.