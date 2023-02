Hasta Kel Calderón tuiteando: redes sociales hablaron de la “incomodidad” tras final de la rutina de Belén Mora

Luego de una rutina para nada descollante y más bien tibia, Belén Mora recibió una Gaviota y lo que vino de ahí, para el olvido. Porque el Monstruo despertó y no quiso que continuara la rutina luego de recibir el galardón.

De hecho en la conferencia de prensa posterior fue consultada sobre si consideraba un error no bajar del escenario de inmediato tras la premiación. “No fue un error, para nada, porque decidí quedarme, decidí escuchar al público, al final uno trabaja para el público, la opinión del público es la que vale y se estaba expresando, no fue la manera ideal en que a mí me hubiese gustado que se expresara. Pero se expresaron y aunque no lo crean, aunque la mayoría haya estado pifiando, habían muchos que me pidieron que siguiera y por ellos seguí”, aseguró.

[ “Muchos pidieron que siguiera y por ellos seguí”: Belenaza prefirió mirar el vaso medio lleno mientras la pifiaban en Viña ]

Y bueno, en redes sociales muchos seguían su rutina y famosos daban su opinión respecto a lo que estaba pasando en la Quinta Vergara.

Una de ellas fue Kel Calderón, que en su cuenta de Twitter dejó clarísimo que los chistes de la Belenaza no la hacían reír.

Luego insistió: “Y dale con el pezón”; “pucha belenaza”.

Pero no fue el único rostro ni voz mediática que pedía el término de la presentación de la actriz:

No fuercen esto



Por dios — Lucho Hernández Henríquez. (@LuchodeChile) February 22, 2023