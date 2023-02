“Para mi nunca fue un tema”: Fabrizio Copano explicó lo fácil que fue elegir el día para presentarse en Viña 2023

“Para mí nunca fue un tema”, dijo Fabrizio Copano con respecto a la elección del día en que se presentará en la Quinta. Así lo reconoció esta mañana en la conferencia de prensa que ofreció a los medios que estaban esperándolo en una sala del Hotel Sheraton Miramar de Viña.

El humorista reveló que fue muy fácil quedar en el día que él mismo quería, a diferencia de Daniel Alcaíno, que llegó a bajarse del evento por no estar en un momento que a él le hubiese gustado.

Fabrizio por su parte aclaró que “Mira, te voy a ser honesto, fue como un pololeo (...) cuando vi a Christina Aguilera y Polimá, yo le escribí a la produccion ‘oye ¿por qué no me dan ese día?’ y ellos amablemente contestaron ‘como que nos calza, de hecho te lo íbamos a ofrecer’, y yo de hecho quería estar este día de Festival”.

El humorista agregí que mañana jueves era el momento para él: “Creo que es un día idóneo, no solo para mi comedia, también es como entretenido. Imagínate ¡ir a ver a Christina Aguilera gratis! (se ríe) y más encima ir a ver a Polimá”.

“Me parece que caía de cajón y por suerte se dio, me pone muy contento además qué hayan decidido ponerme tan rápido. Ponerme en esa posición y no estar como peleando por los días, que para otros comediantes fue mucho más problemático, para mí nunca fue un tema”. aseguró Copano.

Incluso aseguró que lo regalonearon bastante: “De hecho, en la producción se portaron la raja conmigo, no tengo nada que decir y el show de esa noche (mañana) creo que va a ser una gran noche para la Quinta ojalá. Vamos a darlo todo para estar al nivel de estos artistas”, aseguró.

Datelles de su show

“Yo generalmente intento hablar de las cosas que me parecen interesantes y que a mí me atraen. Si yo fuera fanático del fútbol, tendría todo un segmento de eso, pero no soy bueno para ese deporte”, explicó cuando le consultaron sobre de qué tratará su rutina para esta segunda vez que se presenta en la Quinta, la primera fue en 2017.

Sumado a esto, el humorista, tras ser consultado sobre si hablará de la contingencia, comentó: “La política y la sociedad son parte de lo que a mí me interesa. Entonces, por su puesto que habrá algo de eso, creo que también es raro que en este festival nadie mencione nada del Gobierno o de la política”.