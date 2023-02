“Al hombre no se le permite reclamar”: Patricia Maldonado defendió al Kiwi tras su impass con Pamela Leiva

El Kiwi le robó un beso a Pamela Leiva en un despacho de Buenos días a todos y quedó la grande en Farandulandia, opiniones de todo tipo se hicieron sentir en todos los medios.

“Ya no se roban besos, Kiwi, los besos se dan consentidos y Gonzalo Valenzuela quiso darme un beso”, dijo Pamela en la instancia, lo cual generó una ola de reacciones que se replicaron hasta en el caso de Patricia Maldonado, quien también tuvo una opinión al respecto.

Fiel a su estilo, habló sobre este incidente en el panel de Tal Cual, donde manifestó su controversial opinión, tal como consignó La Cuarta.

José Miguel Viñuela comentó la portada de LUN, donde aparece Kiwi manifestando que “el trato que ha recibido ha sido injusto”, a raíz de su desvinculación de TVN. Fue en ese instante que Maldonado recordó el episodio que vivió Simón Oliveros en Mucho Gusto cuando fue acosado por un grupo de mujeres.

“Le agarraron todo lo que pillaron, por delante y por detrás mi pregunta es ¿Es válido qué vaya a poner una denuncia por acoso?, a él no se le permite”, dijo Maldonado.

“Al hombre no se le permite reclamar”, aseguró Maldonado y sobre la reacción que mantuvo Pamela, dijo que ella se hubiera defendido con uñas y dientes.

“No me hue... no me interesa tu hue... no me lo vuelvas a hacer porque te voy a dar un ‘cachuchazo’, le hubiera tirado la cabeza y queda ahí, no necesito una manada para que me defienda”, finalizó.

