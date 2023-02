“De pésimo gusto”: Fran García-Huidobro acusó al crítico colombiano de la Gala de llegar al programa con “cero preparación”

Pese a que ya han pasado varios días de haberse realizado, a Francisca García-Huidobro le sigue dando vueltas en la cabeza el paso del crítico colombiano de modas Nelson Beltrán por el programa de la Gala realizado en los canales a cargo de este Festival de Viña.

Un espacio que puso al analista de modas en la mira de varias figuras que se pasearon por la Alfombra Roja con su vestuario sustentable, quienes criticaron a Beltrán por sus polémicos dichos, y que más allá de apuntar a los modelos usados por algunas famosas, dieron que hablar por sus comentarios al cuerpo de varias figuras.

Las críticas de Francisca García-Huidobro

“Con respecto al compañero de Tonka, el Colombiano (Beltrán), hubo situaciones que me parecieron de pésimo gusto. Cero preparación”, afirmó la figura de CHV en entrevista con lun.com.

“No puedes dejar que una persona cruce 200 metros de Alfombra Roja haciéndola bolsa, al día siguiente tienes permiso para decirlo, pero no en el momento que esa persona está pasando”, se quejó la animadora, quien incluso acusó falta de objetividad del actual panelista del matinal “Tu día”, en Canal 13.

“No puedes decir que tus amigas se ven espectaculares, cero objetividad. Yo una vez encontré peor vestida a mi mejor amiga, la Ingrid (Cruz). Ella estaba furiosa, pero de ahí Ingrid no falló nunca”, reflexionó Fran, quien defenestró el programa con el que la señal de Luksic y TVN dieron inicio a sus transmisiones del Festival.

La deuda del Festival de Viña del Mar

“Camino a Viña del Mar, empecé a leer que había vallas para la Gala, que no habían graderías. Con eso murió la flor. Fue un error garrafal porque el Festival de Viña es una de las instancias del público para ver a la gente de la tele. La gente llegaba a las 11 de la mañana para agarrar puesto, llevaba su cocaví. Yo animé la Gala tres meses después del estallido social y no pasó nada. En vez de proteger a la Tonka (Tomicic) se produce todo lo contrario. El trabajo de Tonka es y fue impecable, entonces no entiendo”, dijo.

“Cuando uno hace un programa de televisión hay que hacerlo sin pudor, sin vergüenza. La Gala del Festival es un evento que, históricamente, está basado en la superficialidad, en la frivolidad que todos tenemos, pero acá la maquillaron con un onda sustentable. ¿Para qué? Mensaje para TVN y Canal 13: ‘Si vas a hacer la Gala hay que hacerlo con la cara en alto, a cara descubierta y vestidos de estelar’”, enfatizó.

Otro de los temas que abordó la actriz en su entrevista con el medio nacional fue la actual parrilla del Festival, la que en palabras de García-Huidobro “abandonó al público mayor”.

“Me parece perfecto que hayan días en que una persona compre una entrada para un show y todo sea más orgánico. Me refiero, por ejemplo, al lunes que estaba Tini Stoessel, Diego Urrutia y Emilia. Pero no puedes abandonar al público que lleva años viendo el Festival. La gente que compró para Maná (el lunes), iba a ver a Maná y no se sabía ni media canción de Tini. El domingo ya habían estado Karol G, Paloma Mami. El martes recién hubo un público más de mi edad. Está bien que sumen artistas jóvenes, pero no puedes abandonar a los de 40 para arriba. Se abandonó al público mayor. Yo hubiese traído un Chayanne y, aunque no me guste mucho, un (Ricardo) Arjona”, finalizó.